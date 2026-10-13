El FMI hizo un fuerte recorte de la previsión de crecimiento de la Argentina para este año

WASHINGTON.- En medio de las inquietudes que el Fondo Monetario Internacional (FMI) había manifestado sobre la disparidad del crecimiento en la Argentina, el organismo hizo un fuerte recorte de su pronóstico de expansión del PBI del país para este año, al bajarlo al 2,1% desde el 3,5% del informe anterior, una proyección que está por debajo del promedio regional y global, al tiempo que elevó la previsión sobre el desempleo.

Las proyecciones del FMI para la Argentina fueron publicadas en el informe de “Perspectivas de la economía mundial” (WEO, por sus siglas en inglés), en el marco de las reuniones anuales del organismo junto al Banco Mundial (BM) en Bangkok, Tailandia, a las que asistirá el ministro de Economía, Luis Caputo.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina KGeorgieva, en el marco de las reuniones del G-20 en Asheville. @LuisCaputoAR

“Esta revisión a la baja se debe a la menor actividad observada hasta el tercer trimestre de este año. Hemos constatado una demanda interna más débil en un contexto de condiciones financieras internas aún restrictivas y de continua transformación estructural de la economía argentina”, explicó la subdirectora del Departamento de Estudios del FMI, Petya Koeva Brooks, en la conferencia de prensa de presentación del WEO.

“Dicho esto, esperamos que el crecimiento comience a recuperarse en el último trimestre de este año y que se fortalezca aún más en 2027 y 2028″, añadió.

Además del recorte para 2026, en línea con la proyección que había publicado el BM la semana pasada, el FMI también rebajó en medio punto la previsión de crecimiento para 2027, al ubicarla en 3,5%, respecto al informe de julio. Para el año próximo, la suba proyectada para la región es de 2,5% y la mundial, 3,4%.

A diferencia de reportes anteriores —en medio del impacto a escala global que generó el conflicto en Medio Oriente, sobre todo en materia energética—, el pronóstico del Fondo sobre el crecimiento de la economía argentina quedó por debajo del promedio de América Latina (proyecta una suba de 2,3%) y global (3,1%). De hecho, pese al contexto internacional, el FMI solo recortó en 0,1 puntos la previsión para la región en 2026 (una “desaceleración ligera”) y subió en 0,1 la mundial.

La proyección para Brasil, la principal economía de la región que está en pleno proceso electoral, tuvo un recorte de solo 0,2 puntos (se prevé un crecimiento de 2,2%), mientras que la de México tuvo un incremento de 0,3 puntos (a 1,5%).

En América del Sur, la proyección para el PBI de la Argentina solo supera a las de Bolivia (-3%), Chile (0,6%) y Uruguay (1,3%). Quedó por debajo de Venezuela (5%), Paraguay (4,5%), Perú (3%), Ecuador (2,7%), Colombia y Brasil (ambos 2,2%).

A principios de mes, Caputo había señalado en el cierre del Coloquio de IDEA que en cualquier otro momento la Argentina “hubiera durado cinco minutos” ante lo que definió como “un shock externo bastante brutal”, al hacer referencia al aumento de los precios del petróleo y un nivel de tasas que no se veían hacía casi 30 años.

El informe del FMI se publicó en momentos en que el equipo económico liderado por Caputo —quien este lunes fue respaldado públicamente por el presidente Javier Milei— buscará en Bangkok avanzar en la tercera revisión del acuerdo, del que depende un desembolso de unos US$869 millones. La agenda del ministro prevé un encuentro con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en Buenos Aires, el 27 de julio de 2026. Gustavo Garello - AP

El drástico recorte en las proyecciones del Fondo alimenta las inquietudes de los inversores por la actividad económica. Para los analistas de mercado, se habría retraído entre 1% y 1,1% en el tercer trimestre del año, lo que, sumado a la contracción oficializada del 0,6% que registró entre abril y junio, podría colocar a la economía argentina en recesión técnica.

En otra señal negativa, en su documento publicado esta noche, el FMI subió las previsiones de desempleo para la Argentina en 2026 (la elevó 0,4 puntos, a 7,6%) y en 2027 (+0,2 puntos, a 7,1%) respecto al WEO de abril pasado. El mes pasado, el Indec informó una leve suba del desempleo en el segundo trimestre del año, al ubicarlo en 7,9% respecto del 7,8% del período de tres meses previos y del 7,6% de igual trimestre de 2025.

El informe del FMI también puso el foco en la inflación, cuyo proceso de desaceleración en el marco del programa económico de la administración de Milei suele ser destacado por el organismo con sede en Washington.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, junto al presidente Javier Milei, en la Casa Rosada. @KGeorgieva

El Fondo proyectó para la Argentina una inflación de 32,5% para este año y de 21,2% en 2027, cifras cercanas a las previsiones del Gobierno y superiores a las del WEO publicado en abril (30,4% y 15,7%, respectivamente). El organismo aclara que las variaciones en los precios al consumidor se presentan en el informe como promedios anuales.

Los analistas privados estiman su pronóstico para este año en torno al 30% punta a punta, mientras se espera por el dato oficial de la inflación de septiembre que se conocerá este martes.

Como dato positivo, en su informe el Fondo pronosticó que el saldo de la cuenta corriente —que había registrado un déficit de 1,1% del PBI en 2025— tendrá superávits de 0,6% en 2026 y 2027. Es una mejora respecto al WEO de abril, en el que el organismo había previsto déficits para los dos años (-0,8% y -0,6%, respectivamente).

Caputo, quien este lunes negó las versiones sobre una posible salida del Gabinete, estará acompañado en Bangkok por el secretario de Política Económica, José Luis Daza; por el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y por su vicepresidente, Vladimir Werning.

Además del encuentro con Georgieva, el ministro tiene previsto reunirse con el presidente del BM, Ajay Banga, y el titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. También participará en una reunión de ministros latinoamericanos con el Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, en encuentros del G20 y del Comité de Desarrollo del BM.

Las conversaciones de las autoridades argentinas con el FMI se producen después de la misión técnica encabezada por Joyce Wong, que concluyó a fines del mes pasado en Buenos Aires. Una vez que se anuncie un acuerdo a nivel técnico por la tercera revisión, intervendrá el directorio del organismo para aprobarla y habilitar el giro de US$869 millones.

Respecto al desempeño de la economía global, el FMI sostuvo en su documento que “volvió a mostrarse resiliente, aunque de manera desigual y con márgenes de ajuste que se reducen rápidamente a corto plazo”.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Jose Luis Magana - FR159526 AP

“La actividad económica durante el primer semestre de 2026 se mantuvo mejor de lo previsto, a pesar de la prolongada guerra en Medio Oriente y las continuas presiones derivadas de las tensiones comerciales”, señaló el Fondo en el reporte, en el que destacó que “los países exportadores de energía situados fuera de la zona inmediata del conflicto se benefician de unos términos de intercambio favorables”.

El organismo prevé que la inflación general mundial aumente hasta 4,7% este año para luego moderarse hasta 4,1% en 2027, una revisión al alza impulsada por el “aumento temporal de los precios de la energía y de los alimentos”.

“Las perspectivas de crecimiento a mediano plazo siguen siendo mediocres en comparación con los estándares históricos y desiguales entre países, lo que refleja, en parte, los distintos grados de preparación ante la inteligencia artificial y la solidez de la matriz energética”, advirtió.