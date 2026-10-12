Luis Caputo negó las versiones sobre una posible salida del Gabinete: “Quedate tranquilo que no voy a renunciar”

“Quedate tranquilo que no voy a renunciar”, afirmó el titular del Palacio de Hacienda, Luis Caputo, luego que un usuario anónimo en redes sociales insinuara con su salida del Gobierno. El presidente Javier Milei dijo hoy en una entrevista que los trascendidos son un “disparate total”.

“Primera vez, chiquilín”, corrigió el ministro al mensaje a través de X donde se lo acusaba de ser ministro de Economía “por segunda vez”.

“Así que aún tipos como vos van a poder vivir en un país mejor”, remató el jefe de la cartera económica en su cruce con el usuario de la exTwitter.

Primera vez chiquilín, y quédate tranquilo que no voy a renunciar, asi que aun tipos como vos van a poder vivir en un pais mejor. — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 12, 2026

Las versiones sobre la continuidad de Caputo en la administración de Milei tomaron fuerza la semana pasada cuando se ausentó de una reunión de gabinete por temas de salud. LA NACION no se hizo eco de esos rumores.

De todos modos, esa misma noche dio una entrevista en el streaming oficialista, Carajo, donde se refirió a un eventual escenario adverso para el Gobierno el próximo año electoral: “Les vamos a arrancar la cabeza como en octubre del año pasado”.

Aquella cumbre del equipo del Presidente en Casa Rosada contó con un invitado: el economista de Wall Street, Alberto Ades. La presencia del doctor en Economía de Harvard y la ausencia de Caputo alimentaron las especulaciones sobre su eventual reemplazo.

“Se armó un despelote bárbaro que nada que ver”, reconoció Ades al negar que la invitación de Milei haya tenido que ver con la falta de Caputo. Según detalló el también abogado, se trató de una “presentación de aproximadamente una hora”, en la que hubo “mucho intercambio” con los ministros y funcionarios presentes.

Ades participó de la última reunión de Gabinete donde faltó Caputo

En la misma conversación a través de X donde desestimó los rumores sobre su renuncia, Caputo apuntó contra Natalia Motyl, economista y docente de la Ucema. Es que la analista cuestionó una operación relacionada con las reservas y el mercado cambiario, al deslizar sospechas sobre quiénes podrían haberse quedado con “US$1000 millones de la noche a la mañana”.

“Pensar que este esperpento es profesora en la Ucema”, lanzó el titular del Palacio de Hacienda. “La universidad Anker pasa a ser un proyecto obligatorio post gobierno”, agregó, al referirse a la consultora que Caputo fundó y dirigió junto a Santiago Bausili (actual presidente del Banco Central), antes de cerrarla para asumir su cargo en el gobierno de La Libertad Avanza.

Pensar que este esperpento es profesora en la UCEMA…🤦‍♂️

La universidad Anker pasa a ser un proyecto obligatorio post gobierno. — totocaputo (@LuisCaputoAR) October 12, 2026

Esta mañana, el primer mandatario negó la eventual salida de Caputo del Gabinete al definir las versiones como “una pelotudez del tamaño de una casa”. Según Milei, se trata de un “disparate total”.

En esa línea, el Presidente defendió al ministro: “Yo tengo una relación simbiótica con Caputo. O sea, es literalmente simbiótica”.

Además, el jefe de Estado consideró que son “una canallada” los rumores, dado el contexto donde el ministro debe viajar para reunirse con Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). “Eso es traición a la patria”, sentenció Milei.

Como contó LA NACION, el martes Caputo estará en Bangkok, Tailandia, para participar de las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial. Allí, la comitiva –que también integran el secretario de Política Económica, José Luis Daza, y el titular del BCRA, Santiago Bausili– buscará avanzar en la tercera revisión del acuerdo y destrabar un giro por US$869 millones.