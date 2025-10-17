El FMI pide a la Argentina por las reformas laboral y tributaria

WASHINGTON.- Cuando faltan nueve días para las elecciones legislativas del 26 de octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) llamó en un informe regional a avanzar en las reformas laboral y tributara en la Argentina, al tiempo que recomendó “abordar las deficiencias de gobernanza y cerrar las brechas críticas de infraestructura”.

“Se considera vital realizar esfuerzos adicionales para reformar los mercados laborales y la política tributaria para abordar la informalidad e impulsar la productividad. El FMI prevé que, si se mantienen y profundizan, estas reformas podrían generar importantes beneficios a mediano plazo mediante la apertura de la economía argentina, la mejora de la calidad y la previsibilidad del régimen regulatorio y tributario, y la agilización de los procedimientos administrativos”, señaló el Fondo en el informe de Perspectivas Económicas Regionales del Hemisferio Occidental, que incluye a la Argentina, difundido este viernes en el marco de la reunión anual del organismo multilateral en Washington.

La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, en Washington. BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

“Estas políticas deberán complementarse con esfuerzos para abordar las deficiencias de gobernanza y cerrar las brechas críticas de infraestructura y habilidades", completó el informe, que proyectó que la Argentina “continuará avanzando para frenar la inflación en el contexto de su programa de estabilización a pesar de la reciente depreciación del peso”.

El informe del organismo que dirige Kristalina Georgieva también desarrolló los vaivenes económicos por los cuales el FMI recortó sus proyecciones de crecimiento para la economía argentina (4,5% en 2025, un punto menos que la anterior previsión, y 4% en 2026, medio punto menos).

“En Argentina, las políticas fiscales y monetarias restrictivas en el marco del nuevo Programa de Facilidades Extendidas [EFF, según las siglas en inglés] han respaldado la transición a un régimen cambiario más flexible y la flexibilización de la mayoría de las restricciones cambiarias. La inflación subyacente anual continúa disminuyendo gradualmente, mientras que la actividad se ha desacelerado más recientemente, reflejando también las perturbaciones e incertidumbres relacionadas con las elecciones.

“Se requieren esfuerzos sostenidos para mantener el ancla fiscal, fortalecer el marco de gestión monetaria y de liquidez, y aumentar los buffers [colchones] de reservas para facilitar un acceso duradero a los mercados internacionales de capital. Con las políticas de referencia, se proyecta que el crecimiento del PBI real se modere", señaló.

Los técnicos del FMI proyectan además que el IPC concluirá 2025 con un alza interanual del 28% (41,3% promedio en el año). Se trata, de un ajuste de ocho puntos porcentuales con respecto al 20% que estimaba el WEO para el IPC argentino en todo 2025.

Respecto a las reformas llevadas adelante por el Gobierno en poco menos de dos años de gestión, destacó que para impulsar el comercio y la competencia, “la administración de Javier Milei redujo numerosas barreras comerciales arancelarias y no arancelarias (y altamente discrecionales), flexibilizó la mayoría de las restricciones cambiarias (aunque algunas se reintrodujeron recientemente), simplificó los procedimientos aduaneros mediante la digitalización y armonizó mejor las regulaciones con las normas internacionales".

También destacó que “el nuevo régimen de inversión (RIGI) aseguró compromisos de más de US$15.000 millones en inversión extranjera directa, principalmente en energía y minería”.

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, junto a la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, en la sede del organismo, en Washington.

El informe también destacó algunos ejes vinculados a la “modernización del mercado laboral” -como la simplificación del sistema tributario para los trabajadores independientes y la extensión de los períodos de prueba para las nuevas contrataciones- y la “transformación del Estado”.

“Para optimizar el Estado, aumentar la eficiencia, reducir la intervención y mejorar la transparencia, se emitieron numerosas regulaciones que permitieron la racionalización de las entidades públicas, el cierre de fondos fiduciarios y la conversión de empresas estatales en sociedades anónimas antes de su privatización. También se modernizaron los procesos administrativos y se implementó una reforma de la función pública", enumeró el informe.

El jueves, en una entrevista con Bloomberg, Georgieva había señalado que ve un “cambio genuino para mejor” en la Argentina durante la gestión de Milei y que todavía hay un “apoyo bastante fuerte” en el país para que sea “una economía normal”.

Consultada por las elecciones legislativas del 26 de octubre próximo y qué pasaría si el partido de Milei, La Libertad Avanza (LLA), no resultara ganador, respondió: “Bueno, él estará allí. Él [por Milei] será el presidente durante algún tiempo. Y creo que todavía hay un apoyo bastante fuerte en la Argentina para que el país sea una economía normal en la que las regulaciones sean significativas y tengan un propósito“.