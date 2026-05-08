El Hot Sale 2026, uno de los eventos de descuentos por compras electrónicas más importantes del año, convoca a los consumidores a conocer las ofertas de los diferentes rubros y marcas que participan, pero también a implementar algunas precauciones y tener en cuenta cómo evitar estafas en el Hot Sale.

Las principales recomendaciones a la hora de comprar en el Hot Sale 2026 Archivo

Debido a la cantidad de ofertas en diferentes productos que pueden generar entusiasmo excesivo al momento de comprar, es imprescindible considerar algunas recomendaciones clave para no caer en estafas o en robo de datos financieros en la transacción electrónica.

Cómo evitar estafas en el Hot Sale: estas son las recomendaciones clave

En primer lugar, es necesario saber que las compras del Hot Sale 2026 deben hacerse desde el sitio oficial, ya que es la garantía de que se cumplirán las medidas de seguridad en el procedimiento de compra.

Las marcas adheridas se circunscriben a las condiciones de compra segura, por lo que es importante verificar que el producto de interés se encuentre publicado en un apartado del sitio oficial.

Otro consejo útil es no ingresar a los sitios que venden productos por Internet desde un correo electrónico o desde un mensaje en aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, ya que pueden ser sitios falsos que reemplazan la identidad de la página real.

También es preciso verificar que las páginas web donde se quiere comprar sean seguras. Para identificarlas, la dirección del sitio en la barra de direcciones debe tener la imagen de un candado color gris o verde.

A su vez, hay que revisar que los datos fiscales de la marca figuren en el sitio web que se navega, y que a la hora de comprar, se solicite solo la información absolutamente imprescindible para la operación.

Cuál es la herramienta del Hot Sale 2026 que facilita las compras

La edición de 2026 cuenta, además, con una instancia de monitoreo previo y control de precios para facilitar el proceso de compra de los usuarios.

“La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, a pedido de la CACE, realiza una auditoría durante la nueva edición del Hot Sale. La misma tiene como objetivo garantizar la transparencia y veracidad de las ofertas publicadas por las empresas que se sumaron al Hot Sale”, se lee en la información oficial.

Un monitoreo de precios facilitará las compras en el Hot Sale 2026 PeopleImages.com - Yuri A - Shutterstock

Cuánto dura el Hot Sale 2026

De acuerdo con lo informado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), el Hot Sale 2026 se desarrollará el lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de mayo.

En esta edición del Hot Sale participan marcas reconocidas que ofrecen sus productos con descuentos y ofertas especiales durante los días que dura el evento online.

Estos incluyen electro y tecnología; viajes; muebles, hogar y deco; indumentaria y calzado; deportes y fitness; supermercado y bodegas; salud y belleza; bebés y niños; motos y autos; servicios y varios.

Los organizadores remarcan que el evento online comienza el día lunes, a las cero horas, y finaliza el día miércoles, a las 23:59 horas y, “si bien existe la posibilidad de que el Hot Sale se extienda, los días más fuertes del evento son al principio, ya que se puede encontrar la mejor variedad de productos y ofertas de todas las marcas antes de que se agoten”, sugieren desde CACE.

En esta ocasión, la propuesta comercial cuenta con más de 15.000 productos en megaofertas, con descuento. Ingresando al sitio oficial, se pueden encontrar las categorías que forman parte del evento.