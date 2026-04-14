El FMI recortó en medio punto la previsión de crecimiento de la Argentina este año, mientras se espera la segunda revisión del acuerdo

WASHINGTON.- En medio del impacto negativo de la guerra en Medio Oriente sobre la economía mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó en medio punto la previsión de crecimiento para la Argentina para este año, al bajarla al 3,5% desde el 4% del informe de enero. Sin embargo, aún se ubica por encima del promedio regional y global.

“La revisión se debe en gran medida al menor impulso de la actividad que observamos durante el segundo semestre del año pasado”, señaló en una conferencia de prensa Petya Koeva Brooks, subdirectora del Departamento de Investigación del FMI, al presentar este martes del informe de “Perspectivas de la economía mundial” (WEO, por sus siglas en inglés), en el marco de la Asamblea de Primavera del organismo y el Banco Mundial, en Washington.

“Y, si bien ese es el factor principal, cabe recordar que la Argentina es un exportador neto [de petróleo]. Por consiguiente, el impacto positivo derivado de la mejora en los términos de intercambio se ve, a su vez, contrarrestado por el hecho de que, como es sabido, los precios más elevados de las materias primas y la inflación resultante están erosionando el ingreso real. Y, al igual que ocurre en otros países, este efecto opera en sentido contrario”, añadió.

El organismo, en tanto, mantuvo en 4% la proyección de expansión del PBI del país para 2027.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, pronuncia un discurso de apertura para las Reuniones de Primavera de 2026 en la sede del FMI en Washington, el 9 de abril de 2026. KENT NISHIMURA - AFP

Además, mientras se esperan para los próximos días novedades sobre la segunda revisión del programa entre el FMI y la Argentina por US$20.000 millones, el organismo proyectó para el país una inflación de 30,4% para este año, casi el doble de lo que previó en el WEO de octubre (16,4%) y el triple de la estimada en el Presupuesto elaborado por el Gobierno, de 10,1%.

“En lo que respecta a la inflación, observamos un descenso desde el 180% a finales de 2024 hasta el 31,5% a finales de 2025. Esperamos que el proceso de desinflación continúe, aunque de manera algo más gradual de lo previsto en nuestras proyecciones anteriores“, dijo Brooks.

Para 2027, el FMI prevé que la inflación sea de 15,7%. El organismo aclaró que las variaciones en los precios al consumidor se presentan en el informe como promedios anuales.

Antes de su viaje a Washington para participar de la asamblea del FMI y el BM, el ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó el lunes que la inflación de marzo -que difundirá el Indec hoy a las 16- estará “seguramente” por encima del 3%, por lo que podría ser la mayor suba en lo que va del año.

El ministro de Economía, Luis Caputo. Atlantic Council

Según publicó anoche la agencia Bloomberg, que citó a personas familiarizadas con el asunto, se espera que la Argentina alcance un staff-level agreement con el FMI sobre la segunda revisión de su programa “tan pronto como esta misma semana”. De la aprobación final del board del organismo depende un desembolso de unos US$1000 millones para el país.

Caputo, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y el viceministro de Economía, José Luis Daza, junto a otros miembros del equipo económico, viajan en las próximas horas a Washington. Los funcionarios están en conversación permanente con los equipos del FMI, con el incumplimiento en la meta de acumulación de reservas el año pasado como uno de los principales puntos de discusión.

Kristalina Georgieva y Luis Caputo, en un encuentro en Washington el año pasado.

En cuanto el índice de desempleo en la Argentina, el FMI pronostica mejoras. Luego del 7,4% de desocupación que registró en 2025, la entidad prevé que caiga a 7,2% este año y a 6,9% el próximo. Y respecto al saldo de cuenta corriente, proyecta que pasará del -1,1% del PBI en 2025 a -0,8% este año y -0,6% el próximo.

La previsión más moderada del organismo multilateral sobre el crecimiento de la Argentina (tras el 4,4% en 2025) se produce en momentos en que el conflicto en Medio Oriente “está poniendo a prueba la resiliencia” de la economía global, con repercusiones derivadas del “impacto directo del alza en los precios de las materias primas”, indicó el FMI.

En el WEO, con el que periódicamente el organismo da a conocer sus análisis y pronósticos sobre la evolución de la actividad económica mundial, el FMI recortó en 0,2 puntos la proyección de crecimiento de la economía global para 2026, a 3,1%, y lo mantuvo en 3,2% para el año próximo.

En tanto, para América Latina, prevé una expansión del 2,3% (+0,1 respecto al informe de enero pasado) y de 2,7 para 2027 (sin cambios).

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI). Ng Han Guan - AP

El impacto del conflicto en Medio Oriente dentro de la región “es heterogéneo, afectando de manera más negativa a las economías de menor tamaño”, señala el FMI. En Brasil, la mayor economía latinoamericana, se proyecta que el crecimiento sea de 1,9% en 2026 (+0,3 respecto al informe de enero), “un pequeño efecto neto positivo dado que el país es un exportador neto de energía”.

“De no haber estallado la guerra, cabría esperar que las fuentes de resiliencia reciente hubieran seguido manteniendo la actividad económica mundial en una trayectoria estable en 2026. No obstante, las perspectivas a corto plazo han empeorado debido a las perturbaciones provocadas por el cierre del estrecho de Ormuz y los ataques a las instalaciones de producción. Las perspectivas a medio plazo siguen limitadas por desafíos estructurales", señaló el FMI, que explicó que las previsiones de referencia del WEO se basan en la “premisa de un conflicto de duración relativamente breve”.

Buques petroleros y de carga alineados en el estrecho de Ormuz, vistos desde Khor Fakkan, Emiratos Árabes Unidos, el miércoles 11 de marzo de 2026. Altaf Qadri - AP

El organismo prevé que los precios de las materias primas energéticas aumenten un 19% en 2026, en contraste con la leve caída proyectada en el WEO de octubre pasado. La proyección del FMI es que los precios del petróleo suban 21,4% debido a las interrupciones en la producción y el transporte en Medio Oriente, lo que situaría el índice promedio de precios al contado del petróleo en US$82 por barril. Actualmente, el de referencia internacional Brent ronda los US$100.

“Si bien unos escenarios más favorables resultan sumamente deseables, dado el nivel extraordinariamente elevado de incertidumbre, las previsiones de referencia se complementan con proyecciones de crecimiento mundial basadas en modelos con un enfoque descendente, bajo el supuesto de un conflicto más prolongado e intenso“, señaló el informe del FMI.

”La probabilidad de que se materialicen estos escenarios aumenta con el paso del tiempo, a medida que persisten las hostilidades y consecuentes perturbaciones“, añadió