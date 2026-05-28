Oficial: se conoció la propuesta del FMI para modificar el monotributo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) evaluó la necesidad de una reforma tributaria en el país que incluye cambios significativos para el monotributo. La propuesta sugiere “alinear las tasas efectivas y las contribuciones sociales con el régimen general” para incrementar la recaudación y compensar una futura reducción de impuestos considerados distorsivos, como las retenciones a la exportación y el impuesto al cheque.

El organismo encabezado por Kristalina Georgieva propone una reforma tributraria en la Argentina, que incluye cambios en el monotributo (AP Foto/Ng Han Guan, Archivo) Ng Han Guan - AP

El FMI advirtió que el régimen simplificado, si bien fue exitoso para formalizar trabajadores y ampliar la cobertura previsional, genera fuertes distorsiones en comparación con el sistema general. “Impone una carga efectiva mucho menor, lo que genera fragmentación empresarial y limita el crecimiento de las empresas”, señaló el staff del organismo en el informe del Artículo IV.

Asimismo, la entidad advirtió que la actual estructura de cuotas fijas provoca “saltos bruscos” entre categorías. Esto, según el informe, desalienta el crecimiento de los contribuyentes, quienes optan por permanecer artificialmente debajo de determinados límites de facturación para evitar el salto al régimen general. Para mitigar esto, el organismo liderado por Kristalina Georgieva recomendó aprovechar herramientas digitales que permitan mejorar los controles y simplificar el cumplimiento tributario. Según estimaciones del Fondo, estas modificaciones podrían aportar entre un 0,4% y un 1% adicional del PBI.

El FMI recomendó aprovechar herramientas digitales que permitan mejorar los controles y simplificar el cumplimiento tributario de los monotributistas Shutterstock

En el mismo documento, el organismo cuestionó que hoy existan diferencias significativas en la carga impositiva entre asalariados, autónomos y monotributistas con ingresos similares, por lo que instó a “armonizar las deducciones entre distintas categorías laborales”.

Así lo estableció en el “Artículo IV”, el análisis de mediano plazo que el organismo volvió a publicar sobre la economía argentina tras varios años sin realizarlo y que fue incorporado en la última revisión del acuerdo vigente con el país, donde se aprobó un desembolso inmediato de US$1000 millones. Allí, el staff del FMI sostuvo que el sistema tributario argentino sigue siendo “complejo, altamente distorsivo e inestable” y que afecta el crecimiento, la competitividad y la formalización de la economía. Según los cálculos del organismo, una reforma integral podría generar ingresos adicionales equivalentes a hasta 3,3% del PBI, con cerca de la mitad de esos recursos destinados a las provincias. El Gobierno ya se comprometió ante el Fondo a presentar antes de fin de año una propuesta para modificar el esquema impositivo.