El riesgo país sigue en baja y se aproxima al menor valor de la gestión de Javier Milei
El indicador elaborado por JP Morgan cae seis puntos hasta los 488 puntos; el mínimo desde diciembre de 2023 fue 484
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En la apertura de la última rueda de la semana, el riesgo país mantiene su tendencia bajista de los últimos días y queda a pocos puntos de quebrar el valor mínimo en la gestión de Javier Milei.
Hoy el indicador elaborado por JP Morgan cede seis unidades (-1,2%) y se ubica en los 488 puntos básicos, según las pantallas de Rava Bursátil. Se trata de la cuarta baja consecutiva de esta semana y en el mes acumula una caída de 13,9%.
De ese modo, queda ocho puntos por debajo del valor que había alcanzado el pasado 11 de mayo, cuando se ubicó en las 496 unidades, en el mejor registro del mes. La última vez que el riesgo país estuvo en estos niveles fue hace tres meses, cuando marcó su mínimo durante el gobierno de Milei, al tocar las 484 unidades en enero pasado.
Los bonos en dólares operan en su mayoría en el terreno positivo. Los títulos bajo ley local aumentan hasta 0,8% (AL41D), mientras que los Globales se mueven hasta el 0,5% (GD35D).
Según el economista Fernando Marull, detrás de este movimiento se combinan varios factores locales. Por un lado, la racha compradora que mantiene el Banco Central (BCRA) para acumular reservas, que se acompaña con el financiamiento del Tesoro con Bonares: en la licitación del pasado miércoles el Gobierno renovó el total de la deuda en pesos que vencía y además se aseguró otros US$350 millones para afrontar los pagos de deuda que enfrentará en lo que resta del año.
A estas cuestiones se le suma la "garantía de organismos multilaterales“ para futuras emisiones de deuda y la la aprobación del Fondo Monetario Internacional (FMI) de la última revisión del acuerdo el pasado 21 de mayo, que habilitó un desembolso de US$1000 millones. También ayuda ”la mejora de calificación de la deuda argentina" (de CCC+ a B-) que informó la calificadora de riesgo Fitch a principios de mes.
En esa línea, Pedro Siaba Serrate, head of Research & Strategy de Portfolio Personal Inversiones (PPI), también evaluó que hay margen para que el riesgo país continúe bajando. El especialista hizo hincapié en la compra que hizo el BCRA ayer, por la cual adquirió US$447 millones y concretó la segunda mayor compra en lo que va del año. Según Siaba Serrate, esto estuvo basado en “un monto de liquidación significativo de agro exportadores (CIARA) y alguna compra en bloque por liquidación de dólares de alguna ON”. A su vez, explicó que, cuando la acumulación de reservas es representativa, se suele ver un “impulso adicional en la demanda de bonos soberanos”.
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