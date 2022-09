El gasto en turismo mantuvo alta la demanda de dólares en agosto

Pese a las restricciones existentes y a la escasez de dólares que padece la economía argentina, el gasto de los argentinos en esa moneda sigue siendo significativo, sobre todo por lo destinado a turismo. Según el Banco Central (BCRA), las “Personas humanas” compraron en agosto de forma neta US$702 millones, básicamente para gastos efectuados con tarjetas por consumos con proveedores no residentes (con un neto de US$406 millones, mostrando un aumento del 3% con respecto al mes anterior) y para atesoramiento (con un neto de US$251 millones por compras de billetes).

Además, según informó el BCRA en su “Balance cambiario”, los “Inversores Institucionales y otros” registraron compras netas por US$108 millones.

De esta manera, la cuenta corriente cambiaria, que comprende los flujos netos por exportaciones netas de bienes y servicios e ingreso primario y secundario, registró en el octavo mes del año un déficit de US$572 millones. Este número fue explicado por los resultados deficitarios de “Servicios” e “Ingreso primario” por US$1072 millones y por US$844 millones, respectivamente, parcialmente compensados por los ingresos netos en concepto de “Bienes” por US$1345 millones.

Uno de los rubros en los que más dólares se van es en turismo. En este sentido, el economista Santiago Manoukian, de la consultora Ecolatina, publicó en Twitter: “Aún sin Qatar, la salida de divisas por turismo ya roza los US$800 millones al mes”. Y junto con un cuadro que muestra la evolución de estos gastos a lo largo de los años, agregó: “En agosto la salida de divisas (bruta) por viajes y pasajes y otros gastos con tarjetas rozó los US$800 millones, el mayor valor para este mes desde 2017″.

Asimismo, la cuenta financiera cambiaria del “Sector privado no financiero” tuvo un déficit de US$709 millones en el mes. Se destacaron los registros por las cancelaciones de saldos en moneda extranjera con entidades locales por el uso de tarjetas con proveedores no residentes por US$343 millones (las cuales no conllevan una demanda neta de moneda extranjera), la cancelación de préstamos con el exterior, títulos de deuda y préstamos locales por US$286 millones y la formación de activos externos por US$177 millones.

En tanto, las operaciones de la cuenta financiera cambiaria del “Sector Financiero” resultaron superavitarias en US$114 millones. Este resultado está explicado principalmente por los ingresos netos de préstamos por US$85 millones y por la disminución de US$29 millones de los activos externos líquidos de las entidades que conforman la Posición General de Cambios (PGC).

Además, el informe del BCRA indicó que en agosto sus reservas internacionales cayeron US$1497 millones, finalizando el mes en un nivel de US$36.734 millones. “Esta disminución fue explicada principalmente por la caída de la cotización en dólares estadounidenses de los activos que componen las reservas por US$591 millones, las ventas netas del BCRA en el mercado de cambios y los pagos netos de intereses y cargos al Fondo Monetario Internacional por el equivalente a US$466 millones (353 millones de DEG)”, se expresó.

“En este contexto, el BCRA continuó perfeccionando la regulación cambiaria con el fin de promover una asignación de divisas más eficiente”, enfatizó el informe elaborado por la entidad que conduce Miguel Pesce