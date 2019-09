El giro del FMI: Lacunza se reunirá con Lipton en una semana

Crédito: Rodrigo Néspolo

En Washington, el ministro se encontrará con el director gerente interino para definir la fecha final de la quinta auditoría

Los objetivos son muy austeros. El primero y principal: obtener una fecha de inicio del trámite para la quinta auditoría que el Fondo Monetario Internacional ( FMI) debe hacer sobre los números de la economía argentina para destrabar el desembolso de US$5400 millones que deberían haber sido depositados el lunes y que son claves dentro del programa financiero desde diciembre, incluso luego del "reperfilamiento" de la deuda de corto plazo.

En el Ministerio de Hacienda creen que ese giro no se liberará hasta que haya un presidente electo. Incluso estiman que puede llegar a desembolsarse recién el último mes del año. "No hay necesidad inmediata", dicen, tras la aplicación de un cepo mayorista y los cambios en los plazos realizados por decreto del pago de la deuda para este año.

Además, explican que no habrá lugar para una renegociación del stand-by agreement (SBA) para alargar los plazos o convertir ese programa en otro de facilidades extendidas en momentos en que la Argentina todavía no completó su período electoral -por lo tanto, no se conocen los planes del posible sucesor de Mauricio Macri- y cuando el FMI no tiene todavía quien reemplace formalmente a Christine Lagarde. Todo apunta a Kristalina Georgieva, economista búlgara hoy en el Banco Mundial (BM), entidad con la que habrá reuniones en Washington la semana que viene. El Fondo se dio tiempo hasta el 4 de octubre para tomar la decisión final. La reunión del equipo argentino; el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, y los técnicos será antes de esa fecha límite.

Lacunza se subirá al avión a Estados Unidos el lunes próximo, para ser parte el martes de la comitiva que acompañará al Presidente a la asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En Nueva York, donde se realiza, compartirá agenda con Macri. No se informó si participará de reuniones con inversores privados en el país.

El miércoles, Lacunza participará de un encuentro con el director gerente interino del FMI, David Lipton; con el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo, Alejandro Werner, y con el líder del equipo del organismo en la Argentina, Roberto Cardarelli. Con estos dos últimos Lacunza ya se había reunido cuando vinieron a Buenos Aires a mediados de agosto para participar de lo que finalmente fue "una visita protocolar". De las reuniones con el Fondo participarán además el viceministro Sebastián Katz; el secretario de Hacienda, Rodrigo Pena, y el secretario de Finanzas, Santiago Bausili, según confirmaron. "Por ahora, no está definido que tenga que viajar", afirmaron a LA NACION en el Banco Central (BCRA) consultados por Guido Sandleris.

El jueves, según el cronograma que manejan en el Ministerio de Hacienda, Lacunza participará de la 60» Asamblea del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Allí estará acompañado por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y algunos gobernadores, aunque no se precisaron sus nombres.