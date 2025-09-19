Las opciones económicas que sugirió Lacunza al Gobierno para “aguantar” hasta las elecciones

En medio de las nuevas medidas del Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, con el objetivo de contener el dólar dentro de la banda, el economista Hernán Lacunza apuntó contra el plan económico actual y le sugirió al gobierno de Javier Milei cuatro opciones para “aguantar” hasta las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Debido al revés en el Congreso por el rechazo a los vetos de emergencia pediátrica y el financiamiento universitario, y la derrota por 13 puntos ante el kirchnerismo en las legislativas bonaerenses el pasado 7 de septiembre, el Gobierno se enfrenta a la caída de los bonos y acciones argentinas y a la suba del tipo de cambio, que obligó a la administración libertaria a vender dólares. En ese marco, el exfuncionario de Mauricio Macri aseguró que Milei se “encerró solo en un callejón”.

Ante esto, consideró que hay algunos caminos -o una combinación de ellos- que puede tomar el Ejecutivo para contener el mercado hasta las elecciones. “Llegamos acá con el sendero mucho más estrecho para enfrentar esta situación en medio de elecciones. Nada es gratuito, todas las opciones tienen daños colaterales”, advirtió primero.

Tras ello, continuó: “Una opción es vender reservas. Ayer [el Banco Central] vendió US$379 millones. No puede haber cuatro o cinco días como el de ayer. Y la consecuencia directa es el aumento del riesgo país“.

Luego consideró que la segunda opción es “subir la tasa [de interés] en pesos para que compita con el dólar y aguantar a fin de octubre”. Y sumó: “El tema es que ya hicieron eso, entonces ya te agarra con tasa alta”.

Noticia en desarrollo