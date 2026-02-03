El Gobierno abrió retiros voluntarios en Vialidad Nacional

El Gobierno intentó cerrar la Dirección de Vialidad Nacional el año pasado, pero no pudo. Primero intervino la Justicia y luego el Congreso sostuvo al ente rector sobre las rutas argentinas, al rechazar el decreto del presidente Javier Milei que estipulaba su disolución. Pero ahora la historia continúa: el organismo fue y vino de la Secretaría de Transporte, que cambió autoridades, y mientras sobrevive en el mapa del Estado, la Casa Rosada busca achicarlo.

Vialidad lanzó su plan de retiros voluntarios, según se publicó en el Boletín Oficial. “La presente medida es coherente con otras en proceso, que tienden a la reducción del sobredimensionamiento organizacional”, argumenta la resolución firmada por Marcelo Campoy, el titular del organismo.

Fuentes oficiales plantean que Vialidad tiene una “sobredimensión” de su planta de “entre 10% y 20%”. El Indec informó que a diciembre de 2025 el organismo tenía 4966 empleados. Al comienzo de la gestión de Milei, esa cifra se ubicaba en 5702.

Según fuentes oficiales, Vialidad Nacional está "entre un 10% y 20%" sobredimensionada

El proceso de retiros voluntarios comenzará el 9 de febrero y se extenderá hasta el 10 de marzo. Su cronograma inicial estipula una ventana de un mes, en medio del proceso de privatización de concesiones de rutas nacionales.

“El proceso de privatizaciones no tiene correlación con los retiros voluntarios”, mencionaron en uno de los despachos oficiales. La iniciativa para achicar la planta de Vialidad se circunscribe en un derrotero particular que tuvo el organismo. Comenzó la gestión de Milei bajo el ala de la Secretaría de Transporte. En ese entonces, Franco Mogetta estaba a cargo. Después tuvo un paso por la Secretaría de Obras Públicas y la semana pasada regresó a Transporte, con el estreno de Fernando Herrmann, quien reemplazó a Luis Pierrini. El exsecretario alegó motivos personales cuando dejó su puesto en una semana en la que LA NACION dio a conocer una denuncia sobre presuntas irregularidades en el pago de subsidios a empresas de colectivos.

Los retiros voluntarios

La resolución del Gobierno incluyó un anexo que explica las distintas opciones disponibles para aquellos que adhieran a los retiros voluntarios. Estas refieren a qué posibles salidas económicas pueden llegar a tener los interesados.

El Gobierno planteó tres opciones. La primera estipula el pago del 90% del monto que surja de multiplicar cada año de antigüedad o fracción mayor a tres meses por un haber de egreso determinado.

La segunda baja el porcentaje por antigüedad a 85%, pero le suma un adicional de “cobertura asistencial” que multiplica por 12 el monto de aportes y contribuciones de Obra Social.

Estas dos opciones están disponibles para empleados que hayan tenido un máximo de 24 años dentro de Vialidad. La tercera alternativa es similar a la primera opción, pero está dirigida a quienes tengan hasta 12 años en el organismo.

Las sumas que se utilizarán para las bases de los cálculos son el salario bruto del mes anterior al que entre en vigencia el acuerdo de retiro voluntario entre las partes. Además, según el monto, las gratificaciones se pueden pagar en cuotas.

El anexo de la resolución oficial indica que si el pago del retiro voluntario es menor a $10 millones, se cancela en una sola cuota. Si supera esa cifra sin llegar a los $20 millones, entonces el beneficiario percibirá ese dinero en tres cuotas. Arriba de ese piso, pero por debajo de los $30 millones, el plan estipula cancelar el retiro voluntario en cinco partes. Y si el monto fuera todavía más alto, la cantidad de cuotas asciende a ocho.

Sobre el nivel de gasto que puede implicar esta medida, fuentes oficiales afirmaron que se financiará con el presupuesto vigente y, hasta el momento, carece de un impacto fiscal precalculado.