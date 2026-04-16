El Gobierno anunció que tuvo superávit primario en marzo: lo estimó en 0,5% del PBI

El Gobierno confirmó hoy que marzo fue otro mes en el que logró cerrar las cuentas con superávit fiscal. Según lo informó el Ministerio de Economía, el resultado fiscal tuvo un saldo positivo de $930.284 millones antes del pago de deuda. Según las estimaciones oficiales, esa cifra equivale a aproximadamente 0,5% del PBI.

Con estas cifras, el Gobierno registró en los tres primeros meses de 2026 un resultado fiscal primario superavitario en las cuentas del sector público nacional (0,3% del PBI en enero, 0,4% del PBI en febrero).

De acuerdo con los números compartidos por Economía, en el mes pasado hubo pagos de intereses de deuda pública netos de los intra-sector público por $2.020.578 millones. De esta manera, el resultado financiero del mes estimado por Economía fue de $1.105.159 millones (0,1% del PBI).

En su comunicado, el Ministerio de Economía insistió en que el superávit “reafirma el ancla fiscal del programa”.

En el mes, informó el Gobierno, los ingresos totales fueron de $14.517.258 millones, con un incremento nominal interanual del 30,8%.

Por otra parte, los gastos primarios alcanzaron los $11.391.520 millones, con una variación nominal del 31,5% interanual.

La dinámica de las cuentas fiscales del mes estuvo marcada por un ingreso “extraordinario” vinculado con la privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue, que implicó un ingreso de más de US$700 millones para el Tesoro.

Así lo reflejaron los números fiscales del mes, que detallaron un ingreso “de capital” equivalente a $1.043.879 millones. “Sin contabilizar estos ingresos, el superávit primario hubiera sido de $2.085.834 millones y el superávit financiero de $65.256 millones”, apuntaron en el Gobierno.

Ese factor compensó el menor ritmo de crecimiento de los ingresos tributarios, que cerraron marzo con una suba nominal del 21,6% (una cifra inferior a la inflación), entre bajas de impuestos (retenciones y otras alícuotas), caída de las importaciones y menor dinamismo económico. De hecho, los números oficiales mostraron que en marzo la recaudación cayó por octavo mes consecutivo.