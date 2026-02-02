Luis Caputo, sobre la tensión con Techint: “No es una guerra con nadie en particular”

Tras el tenso cruce del Gobierno con Techint por la licitación de tubos de acero que fue adjudicada a una empresa india, el ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que en los próximos dos meses se abrirá un nuevo proceso de compra “por casi cuatro o cinco veces esto”. “Techint está en condiciones de ganar cualquier licitación; no es una guerra con nadie en particular, sino con el modelo anterior”, afirmó el funcionario, al buscar bajarle el tono al conflicto.

“Se habló de la licitación que perdió la empresa y ese es un ejemplo de cambio de modelo. Veníamos de un modelo con déficit que, en gran parte, era porque se le hacía creer a la gente que la energía era gratis. ¿Qué hizo el gobierno pasado? En una macroeconomía absolutamente desordenada salió a las apuradas a construir un gasoducto al que se lo cargaron para que lo pague la gente. Unos 4000 dólares salió la tonelada del tubo. ¿Sabés a cuánto salió en esta licitación? A US$ 1400. Fijate la diferencia del modelo”, ahondó Caputo en diálogo con radio Mitre.

El ministro de Economía dijo que, en este caso, con la adjudicación a la empresa india Welspun del contrato para la provisión de caños del gasoducto que conectará la formación Vaca Muerta con la costa de Río Negro, “lo paga el sector privado”. “No lo ganó una empresa argentina, pero es por un tema de incentivos, de adaptación”, sumó.

Al ser consultado sobre quienes cuestionan al Gobierno por no apoyar la industria local, Caputo dijo que se trata de un “relato zonzo”. “Trabajamos para todos los argumentos. Es un proceso de aprendizaje. A todos nos gustaría que ganen empresas argentinas”, aseguró.

Y ejemplificó: “Pero, de vuelta, vamos a los incentivos. Te pongo un ejemplo, Eduardo. Si nosotros sacamos por DNU mañana que se cierran todas las radios, y esta radio es la única que queda, seguramente vos vas a cobrar la publicidad tres, cuatro o cinco veces lo que se cobra hoy”.

“Ese incentivo no le sirve a la gente. Vos tenés que ir a una economía donde los precios son más competitivos y ojalá en esa competencia ganen las empresas argentinas. Techint es una súperempresa que está en condiciones de ganar cualquier licitación", subrayó.

La licitación

El consorcio Southern Energy, integrado por YPF, Pan American Energy (PAE) y Pampa Energía, adjudicó el contrato a la empresa india para proveer 500 kilómetros de caños para Vaca Muerta y desplazó así al Grupo Techint, proveedor tradicional de la infraestructura energética argentina. La firma de la India superó a otros 15 oferentes internacionales de países como China, España, México y Turquía.

En un posteo en redes sociales del ministro Federico Sturzenegger, el funcionario sostuvo la última semana que “caños más caros implican menor rentabilidad del proyecto, menores inversiones, menos empleo y menos exportaciones”, validando la competencia internacional. “Grupo Techint habría ofrecido los caños 40% más caros. Aunque alguien quizás pensara que aun así debería habérseles adjudicado (de hecho, esa es la lógica del compre nacional, felizmente derogado), creo que eso es indefendible”, señaló.

El resultado de la licitación derivó en un fuerte ida y vuelta entre el presidente Javier Milei y el CEO de Techint, Paolo Rocca. El mandatario calificó como “don chatarrín de los tubitos caros” al empresario. Lo hizo a través de un posteo en la red social X luego de que Techint dejara trascender que podría avanzar en un recurso antidumping.

Tensión

Según pudo saber este diario, el Grupo Techint evalúa presentar una denuncia por presunto dumping ante el Gobierno a raíz de la compra de tubos de origen indio, fabricados con chapa china. La presentación formal estaría a cargo de TenarisSiat, la compañía del grupo que produce tubos con costura en su planta de Valentín Alsina, donde emplea a 420 personas y utiliza chapa importada de Brasil. Desde la empresa advierten que, por cada trabajador directo, se generan otros cuatro empleos en la cadena de valor, lo que eleva el impacto laboral total a unas 1200 personas. El objetivo de la denuncia es “evitar el daño a la producción local y al empleo asociado”.

Pero el conflicto entre Milei y Rocca escaló luego de que el Presidente lo acusara de golpista. El mandatario citó a un troll que aseguró que el empresario tenía intención de que el Gobierno caiga después de las elecciones legislativas bonaerenses del año pasado. El jefe de Estado, en tanto, añadió: “Dato”. “Y que quede constancia de que Paolo Rocca (Don Chatarrín) jugó all-in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubilate, tano. Perdiste”, dice el posteo.

Qué pasa con las empresas

“Hay empresas que cierran y otras que abren. Hay gente que está aprovechando el cambio. Hay gente que ve, que cree, confía, entiende que ahora es momento de invertir. Estamos en un esquema en el que es diferente, en el que va a haber un reacomodamiento de empresas y de algunas industrias. Algunas serán más competitivas, otras menos. Dentro de las mismas industrias, algunas empresas serán más competitivas, otras menos”, dijo Caputo.

Y prosiguió: “Y eso es lo normal y no hay que desgarrarse las vestiduras. Nosotros tenemos que generar empleo, tenemos que seguir bajando impuestos y generar trabajo para que la gente que deja de hacerlo en una empresa no sea un drama y consiga trabajo en otra, como es en cualquier país del mundo”.

Al ser consultado por las malas condiciones de muchas de las rutas argentinas, Caputo dijo primero que el Gobierno las recibió “en condiciones pésimas” y que por eso “las estamos licitando”. “Ya se licitó la etapa dos de la 12 y la 14 y vamos a estar abriendo los sobres próximamente. Y todos los 9000 kilómetros de corredores viales, que es esencialmente por donde pasa el 80% del transporte, van a estar licitados en los próximos cuatro meses”, aseguró el ministro de Milei.