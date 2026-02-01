Cuadernos de las Coimas: se reactiva el juicio y Cristina Kirchner buscará anular el proceso

El megajuicio de los Cuadernos de las Coimas reanudará el martes próximo su marcha tras la feria judicial de enero. Ese día, Cristina Kirchner, todavía restableciéndose de un bajón en su salud que la tuvo internada durante el fin de año, encabezará la ola de objeciones que exfuncionarios y empresarios dirigirán contra el proceso en general, con pedidos de nulidad y otros planteos que buscarán minar las bases del debate judicial.

Confinada en su domicilio de San José 1111 por la condena a 6 años de prisión en la causa Vialidad, la expresidenta se encuentra aún recuperándose del complejo cuadro de apendicitis que la mantuvo internada en el Sanatorio Otamendi los últimos días de 2025 y los primeros de este año. Quienes la frecuentaron en el último tiempo la notaron algo disminuida y con los ánimos replegados, e incluso un poco “más flaca” de lo habitual tras la intervención. Pero en su entorno remarcan, sin embargo, que la exjefa del Estado pudo superar el cuadro de desánimo y mira hoy hacia adelante para afrontar las causas judiciales en su contra.

Su año en los tribunales asoma complejo. Acusada de ser la jefa de la asociación ilícita bajo estudio del Tribunal Oral Federal N°7, será el principal foco de atención durante todo el juicio por los Cuadernos de las Coimas que, por ahora, seguirá vía Zoom con dos audiencias semanales, a partir de este martes.

A su calendario judicial, la expresidenta deberá sumar dos nuevas fechas sensibles: el inicio del juicio por Hotesur-Los Sauces y el del Memorándum con Irán, dos procesos que también la ubican en el centro de las acusaciones. Sobre ese escenario de desgaste judicial se posará el desafío político de conservar peso dentro de un peronismo en proceso de reconfiguración.

La expresidenta ya dejó atrás un bajón anímico, dicen quienes la visitaron Santiago Oroz

Por lo pronto, para este martes en el juicio por Cuadernos de las Coimas está previsto que su abogado defensor, Carlos Beraldi, inaugure las “cuestiones preliminares”, liberando una catarata de cuestionamientos contra el proceso.

Se trata de una instancia previa a las indagatorias, en la que los abogados suelen jugar sus primeras cartas defensivas, con pedidos de sobreseimiento incluidos. En principio, está diseñada para formular planteos sobre cuestiones novedosas que hayan podido surgir entre el cierre de la instrucción y el comienzo del juicio, pero cada magistrado tiene un criterio propio respecto a qué se puede escuchar allí y suele ser un espacio abierto para que los defensores desplieguen sus estrategias.

Beraldi se hará cargo de la exposición Nicolás Suárez

Se descuenta que las presentaciones durarán todo de febrero y buscarán, de mínima, “entorpecer” la dinámica del debate, coinciden las fuentes judiciales consultadas por LA NACION. Habrá, casi con seguridad, planteos sobre las declaraciones de los arrepentidos, pedidos de nulidades y algún cuestionamiento sobre “cosa juzgada” por parte de los exfuncionarios.

Son por lo menos 25 las defensas que anticiparon al Tribunal que harán uso de la palabra. Pero el resto de los 61 imputados podrá acoplarse a esas presentaciones con argumentos propios. “Se verá”, dijo un abogado que, en principio, no tiene pensado levantar la mano, pero escuchará con atención a sus colegas.

Los 90 minutos de CFK

Cristina Kirchner cuenta con una hora y media para desplegar sus objeciones, tal como lo dispuso el Tribunal para aquellas personas involucradas en más de uno de los 6 tramos que forman parte de esta parte del caso. Quienes lo estén solo en una, en cambio, dispondrán de 45 minutos.

De acuerdo a lo estipulado, a Cristina Kirchner la seguirá el mismo martes la defensa del exministro Julio de Vido, que contará también con 90 minutos. Luego será el turno de Roberto Baratta, mano derecha del exministro en el presunto esquema de recaudación ilegal, y luego cerrarán la jornada el exfuncionario Julio Daniel Álvarez, acusado de encubrimiento; el empresario del rubro energético, Mauricio Balan, acusado de pagar coimas; y el financista Ernesto Clarens, que, según la fiscalía, las recibía, y oficiaba muchas veces de nexo entre los hombres de negocio y los Kirchner. Estos últimos dos, al declarar como arrepentidos, aportaron precisiones sobre el esquema de recaudación.

No forman parte de la nómina inicial figuras de relieve en la causa, como el chofer Oscar Centeno, en cuyas anotaciones precisó fechas, nombres, autos y montos relativos al circuito de recolección; o José López, el exsecretario de Obra Pública que fue detenido con casi 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez y admitió luego que eran de la “recaudación”.

Al término de las presentaciones, posiblemente en marzo, la fiscal Fabiana León deberá pronunciarse y luego los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli definirán si alguno de los argumentos volcados por las defensas debe ser atendido.

En caso de que esta etapa consuma más tiempo del previsto, el tribunal buscará compensarlo con más audiencias u horas adicionales, para no atrasar el cronograma. Concluidas las cuestiones preliminares, se comenzará así a las indagatorias. Se da por descontado que el juicio podría durar años.