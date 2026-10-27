El Gobierno aprobó un nuevo proyecto RIGI en Catamarca por US$6300 millones

El Gobierno nacional oficializó este martes el ingreso del proyecto minero Agua Rica, ubicado en Catamarca, al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). La medida quedó establecida en la Resolución 1854/2026 del Ministerio de Economía, publicada este martes en el Boletín Oficial.

La iniciativa contempla el desarrollo y la explotación a gran escala de un yacimiento de cobre, oro, plata y molibdeno en el noroeste argentino. Según los datos incorporados al expediente, la empresa declaró una inversión total de US$6393 millones, de los cuales US$3310 millones corresponden a activos computables dentro del régimen.

El proyecto prevé comenzar la etapa de construcción el 1 de noviembre de 2027 y poner en marcha las operaciones el 1 de octubre de 2031. La fecha límite comprometida para alcanzar el monto mínimo de inversión en activos computables es el 31 de diciembre de 2028.

Catamarca se destaca por la minería

De acuerdo con la resolución firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, el monto inicial de inversión en activos computables previsto para los dos primeros años asciende a US$771,5 millones. De ese total, la empresa proyectó destinar US$111,6 millones durante el primer año y US$659,9 millones durante el segundo.

El plan presentado por la compañía también contempla un programa de desarrollo de proveedores locales. Según la documentación evaluada por el Ministerio de Economía, el 54% del monto destinado al pago de proveedores, bienes y obras de infraestructura durante las distintas etapas del proyecto correspondería a proveedores nacionales.

En materia productiva, el plan de minado implica el procesamiento de 780 millones de toneladas de mineral y una vida útil estimada de 23 años. La producción promedio anual prevista es de aproximadamente 160.000 toneladas de concentrado de cobre, con oro, plata y molibdeno asociados.

La empresa proyecta que la producción comience en 2031. Durante la vida útil de la mina, estima obtener más de 3,4 millones de toneladas de cobre, 2,3 millones de onzas de oro y 41,1 millones de onzas de plata, además de molibdeno.

Con la aprobación de la solicitud, el proyecto podrá acceder a los incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios previstos para las grandes inversiones, de acuerdo con las condiciones establecidas en la Ley Bases y sus normas reglamentarias.

La aprobación formal se produjo después de que el Comité Evaluador de Proyectos RIGI recomendara aceptar la solicitud el 30 de septiembre de 2026, fecha que quedó establecida como la de adhesión al régimen.

Milei y el CEO global de Glencore

El 2 de octubre se dio a conocer que se anunciaría el proyecto tras una reunión del presidente Javier Milei con el CEO de Glencore, Gary Nagle, en París, en el marco de la Argentina Week. En aquella oportunidad, la compañía había comunicado una inversión de capital estimada en US$4000 millones para desarrollar Agua Rica.

La incorporación al régimen representa un avance administrativo para la iniciativa, que todavía deberá cumplir las distintas etapas técnicas, ambientales y regulatorias necesarias para concretar su desarrollo. Se trata del sexto proyecto RIGI para la provincia de Catamarca.