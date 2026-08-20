Tal y como estaba previsto, el Gobierno autorizó el llamado a licitación para la privatización de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, a través de la Resolución 1350/2026 del Ministerio de Economía, publicada este jueves en el Boletín Oficial. Un año atrás, el Poder Ejecutivo ya había iniciado el proceso e informó que la empresa Belgrano Cargas y Logística sería dividida en unidades de negocio y liquidada tras la concesión de sus activos estratégicos.

La licitación será nacional e internacional y consistirá en la concesión por 50 años de las tres líneas, que incluyen 7594 kilómetros de vías en 16 provincias, con conexión a los principales puertos del país y a Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. Además, se dará mediante un régimen de acceso abierto y quienes invierta al menos 200 millones de dólares en la renovación de vías podrán acceder al RIGI, así como había adelantado LA NACION.

La medida fue anunciada previamente por el propio Gobierno. El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la privatización generaría que la empresa sea “puesta en valor” y acusó que, durante décadas, el Estado sostuvo un sistema que “se deterioraba año tras año pese al gasto creciente de los contribuyentes”.

“Desde 1970 la producción agropecuaria, principal demandante del servicio, se multiplicó por seis y, sin embargo, el Belgrano Cargas transporta hoy menos carga que entonces. Esta es la prueba de que el problema del sistema no fue la falta de demanda, sino la ausencia de incentivos correctos y de actores con la capacidad de administrarlo correctamente”, siguió.

Además, agregó: “Por eso, nuestro modelo corre al Estado de un rol en el que falló. El sector privado es quien puede poner el capital, la experiencia y asumir el riesgo que el Estado no logró sostener. Esta licitación busca precisamente eso: encontrar a quienes estén dispuestos a invertir para transformar un sistema roto en un motor de competitividad para las exportaciones argentinas. Es un paso más en el proceso de transformación del sector ferroviario y del programa de privatizaciones”.

AVANZA LA PRIVATIZACIÓN DEL BELGRANO CARGAS PARA PONERLA EN VALOR



Convocamos a la Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión por 50 años de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza: 7.594 km de vías en 16 provincias, con conexión a los principales puertos del… — totocaputo (@LuisCaputoAR) August 19, 2026

También reaccionó a la medida el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien destacó: “Este puede ser uno de los cambios más trascendentales de la presidencia de Javier Milei. Felicitaciones a Caputo y todo el equipo de transporte por este paso gigantesco. El Presidente prometió inversión en infraestructura privada. Pues allá vamos”.

Tal como informó LA NACION, el proceso de licitación contará con una cláusula especial, que impedirá participar a empresas controladas por Estados extranjeros. Se trata de un criterio que el Gobierno también aplicó en los concursos de la Hidrovía y del proyecto AMBA I.

Además, el mecanismo cuenta con una particularidad. No habrá una puja por quién le paga más dinero al Estado para quedarse con la concesión, sino que los oferentes competirán mediante una fórmula que combina el peaje máximo que pretenden cobrar a las formaciones que transiten por las vías y las inversiones que se comprometan a realizar. Es decir, en el proceso tendrá ventaja quien ofrezca cobrar menos e invertir más.