El Gobierno autorizó la licitación para la concesión de más de 2500 kilómetros de rutas nacionales

El Ministerio de Economía autorizó este miércoles el llamado a la licitación pública nacional e internacional para la concesión de Etapa II - B de la Red Federal de Concesiones, que estará dividida en cuatro tramos que, en total, incluyen más de 2500 kilómetros de rutas nacionales y sectores en Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.

La medida, que fue publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 112/2026, había sido anticipada horas antes por el titular de la cartera, Luis Caputo, quien dijo que el objetivo del Gobierno es “modernizar” la infraestructura vial.

“Mañana [en referencia a este miércoles] estaremos anunciando el llamado a licitación pública nacional e internacional para la construcción, explotación, administración y mantenimiento de la Etapa II - B de la Red Federal de Concesiones, que incluye más de 2500 kilómetros de rutas clave en las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis“, había adelantado el ministro en sus redes sociales.

La licitación está dividida en cuatro tramos: el Mediterráneo, que incluye 672 kilómetros y conecta el centro productivo del país y permitirá “mejorar la logística y la competitividad regional;” el Puntano, de 720, un corredor clave para la integración entre provincias y el transporte de cargas de larga distancia; el Portuario Sur, de 637, que vincula los accesos estratégicos a puertos y nodos logísticos fundamentales para exportaciones y economías regionales; y el Portuario Norte, de 528, que “mejora la conectividad con los principales polos industriales y portuarios” del centro del país.

Las obras se harán en las rutas nacionales 8, 9, 12, 33, 35, 36, 188, 193, A005 y A008. “Son parte de un esquema que reemplaza un modelo deficitario por uno sin subsidios, con más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial. Seguimos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”, sostuvo Caputo.

Por su parte, el llamado a licitación será publicado en el Boletín Oficial y el sitio web del Ministerio de Economía durante siete días. Asimismo, la cartera creó la Comisión Evaluadora ad hoc para administrar el procedimiento.

La medida fue implementada en el marco del proyecto Red Federal de Concesiones, un sistema de concesión para la operación y mantenimiento de tramos la red vial nacional mediante el cual el sector privado los gestionará, a fin de “eliminar el déficit y equilibrar las cuentas del Estado nacional”.