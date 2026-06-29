El Gobierno autorizó una nueva ruta aérea entre Buenos Aires y Brasil

La Subsecretaría de Transporte Aéreo autorizó formalmente a una aerolínea a operar una nueva ruta aérea entre Buenos Aires y Brasil en el marco de los acuerdos bilaterales vigentes entre ambos países. Se trata de Latam Airlines, que podrá explotar servicios de transporte de pasajeros y carga en el corredor entre Natal, en el nordeste del país vecino, y los dos aeropuertos que funcionan en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Aeroparque y Ezeiza.

La medida fue efectivizada este lunes a través de la Disposición 12/2026 publicada en el Boletín Oficial, luego de que la empresa presentara la solicitud correspondiente. El organismo, que funciona bajo la órbita de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, habilitó a la empresa de bandera brasileña TAM Linhas Aereas —fusionada dentro de Latam— a funcionar entre ambos destinos.

Con la firma del subsecretario Hernán Adrián Gómez, la disposición fue aprobada también por la Dirección Nacional de Transporte Aéreo dependiente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). “La empresa acreditó los recaudos legales y administrativos exigidos por la normativa vigente para prestar los servicios requeridos”, expresó el documento.

La aprobación de esta ruta internacional se enmarca dentro de la política de apertura y actualización de los acuerdos bilaterales en materia de transporte aéreo. En marzo de este año, la administración mileísta ya había autorizado a la misma aerolínea a operar la ruta entre San Pablo, en Brasil, y Ushuaia.

Esa ruta había sido anunciada por la compañía a principios de año, en medio de un intento de potenciar la conectividad regional. Florencia Scardaccione, gerente comercial de Latam Airlines en la Argentina, expresó: “Estamos entusiasmados de conectar directamente a San Pablo, uno de los mercados emisores de turismo más importantes para la Argentina, con Ushuaia, justo a tiempo para la temporada de nieve, con más de 12.500 asientos disponibles en dos meses. Cada nuevo vuelo genera más oportunidades: más visitantes, más consumo local y más trabajo para los argentinos”.

La frecuencia de esa nueva ruta es de ocho vuelos por semana: lunes, miércoles, viernes y domingo, despegará 8.15 desde San Pablo (con llegada a las 14 a la Argentina) y a las 15 desde Ushuaia, con un horario de arribo aproximado de las 20.30 a Brasil.

Posicionamiento de Latam

Latam tiene numerosas rutas que conectan Brasil con la Argentina Gentileza Latam

Latam Airlines también retomará los vuelos entre San Pablo y Bariloche durante la temporada invernal y, entre el 15 de junio y el 30 de agosto de este año, ofrecerá vuelos diarios hacia el destino brasileño a través de un Airbus A320. Además, en julio y agosto, la frecuencia aumentará a diez vuelos semanales.

El anuncio se dio en un contexto de mayor posicionamiento de la aerolínea internacional en la región. A finales del año pasado, el Gobierno le otorgó a la compañía la autorización para realizar vuelos domésticos en el país.

Desde la Secretaría de Transporte indicaron que la medida surgió según los “acuerdos bilaterales vigentes” y habilita a la firma a “explotar servicios aéreos regulares y no regulares de transporte de pasajeros y carga”.