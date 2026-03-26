El Gobierno autorizó a Latam Airlines a operar la ruta entre San Pablo y Ushuaia

El gobierno nacional autorizó formalmente a la empresa Latam Airlines a operar la ruta entre San Pablo, Brasil, y Ushuaia, Argentina, como transporte aéreo de pasajeros y cargas o de forma combinada, por medio de la línea de bandera brasileña TAM. La medida fue oficializada mediante la Disposición 2/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial.

“Autorizar a la empresa de bandera brasileña, TAM, sucursal argentina, nombre de fantasía Latam Airlines Brasil para explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas, en forma combinada, en la ruta San Pablo, Brasil, y Ushuaia, Argentina y viceversa.

La ruta había sido anunciada por la compañía a principios de año, en medio de un intento de potenciar la conectividad regional. Florencia Scardaccione, gerente comercial de Latam Airlines en la Argentina, expresó: “Estamos entusiasmados de conectar directamente a San Pablo, uno de los mercados emisores de turismo más importantes para la Argentina, con Ushuaia, justo a tiempo para la temporada de nieve, con más de 12.500 asientos disponibles en dos meses. Cada nuevo vuelo genera más oportunidades: más visitantes, más consumo local y más trabajo para los argentinos”.

Según aseguró el medio local Info Fueguina, la frecuencia de la nueva ruta será de ocho vuelos por semana: los lunes, miércoles, viernes y domingo, despegará 8:15 desde San Pablo (con llegada a las 14 a la Argentina) y a las 15 desde Ushuaia, con un horario de arribo aproximado de las 20:30 a Brasil.

Latam Airlines también retomará los vuelos entre San Pablo y Bariloche durante la temporada invernal y, entre el 15 de junio y el 30 de agosto de este año, la aerolínea ofrecerá vuelos diarios hacia el destino brasileño a través de un Airbus A320. Además, en julio y agosto, la frecuencia aumentará a diez vuelos semanales.

El anuncio se dio en el marco de un mayor posicionamiento de Latam Airlines en la región. A finales del año pasado, el Gobierno le otorgó a la compañía la autorización para realizar vuelos domésticos en el país. Desde la Secretaría de Transporte indicaron que la medida surgió según los “acuerdos bilaterales vigentes” y habilita a la firma a “explotar servicios aéreos regulares y no regulares de transporte de pasajeros y carga”.

Latam Airlines continúa con su expansión en la región LATAM AIRLINES - LATAM AIRLINES

El enojo de Ushuaia con Latam Airlines

En septiembre de 2025, un grupo de diputados de Tierra del Fuego presentó un proyecto de resolución para repudiar a la aerolínea luego de que eliminara el nombre del Aeropuerto de Ushuaia “Malvinas Argentinas” por una presunta presión de los habitantes de la isla, según señalaron desde el medio citado.

“La Cámara de Diputados resuelve expresar su más enérgico repudio a la decisión de Latam de ocultar el nombre oficial ‘Malvinas Argentinas’ en sus pasajes y plataforma web, en atención a un pedido de la Asamblea Legislativa de la colonia británica asentada en las Islas Malvinas”, declararon en el documento.