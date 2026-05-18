El Gobierno avanza con el último tramo de la licitación de la Hidrovía

Desde la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (Anpyn), Iñaki Arreseygor, hombre al frente de la entidad, firmó el viernes la resolución 28/26 para dar un paso más hacia la finalización de la licitación pública nacional e internacional por el régimen de concesión de obra pública por peaje de la Hidrovía. Se trata de la privatización de los trabajos para la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado, redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal (VNT).

Sin que ninguna de las dos empresas belgas que quedan en carrera, Jan De Nul (junto a la argentina Servimagnus) y DEME, impugnaran el resultado del proceso en marcha, a través de la resolución se informó que la fecha de apertura del Sobre N° 3 de las ofertas precalificadas será el día 19 de mayo de 2026 a las 13, y que se realizará a través del portal contratar.gob.ar.

Hasta aquí, todo iba sin demasiados escollos. Sin embargo, poco tiempo después de darse a conocer la resolución con la firma de Arreseygor, se conoció un nuevo dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) con cuestionamientos al proceso. Es la tercera vez que la PIA interviene a la hora de la privatización de la Hidrovía. Lo hizo durante el primer intento mileista, y también durante el gobierno de Alberto Fernández, un intento que derivó en escándalo y en la estatización de la autopista fluvial.

Hasta mañana a las 13, la Justicia podría impedir la apertura del tercer sobre, en el cual se conocerá la oferta económica de ambos oferentes. Todo indica que la propuesta se acercaría al piso de la banda, que es US$3,80 por tonelada de registro neto, o tonelada transportable (se cobra igual si el barco no va con la carga completa). En el caso de que ambas empresas vayan al mínimo, Jan De Nul, que tiene hasta ahora más puntaje, resultaría la ganadora. Pero no está todo dicho. Según las fuentes oficiales, ambas siguen en carrera y habrá que esperar un mes para conocer el resultado final de manera oficial.

Vista área de la hidrovía Paraná-Paraguay Getty Images

En cuanto a la intervención de la Justicia, ya que la PIA informó que había “elementos suficientes para advertir serias y evidentes irregularidades en la redacción de los pliegos”, la entidad dependiente del Ministerio Público Fiscal presentó las conclusiones a la Fiscalía Federal N° 9 en el marco de la causa n° CFP 478/25 del registro del Juzgado Federal N° 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Fuentes cercanas al Gobierno advirtieron que, si hay una cautelar, el juez debería “correr traslado”, o notificar a la otra parte para que pueda ejercer su derecho de defensa y dar una respuesta. Creen que el tercer sobre será abierto sin restricciones porque, además, es un proceso automático, ya en marcha desde el momento en que se aprobó el segundo tramo de la licitación.

Más allá de lo que pudiera suceder, el Gobierno se guarda una carta que considera muy importante, y es la opinión de los usuarios de la Hidrovía, que podrán corroborar, una vez abierta la oferta económica, que el costo del peaje podría bajar un 15%. Confía, en que entidades como Ciara-Cec o la Unión Industrial Argentina (UIA), entre otras, hagan su parte, y defiendan al proceso licitatorio que podría significar un ahorro importante en sus costos.

De esta manera, se abre el juego y la Anpyn, un organismo que está bajo el paraguas del Ministerio de Economía, que dirige Luis Caputo, pasa la pelota con un mensaje a los exportadores, que ya le dieron su aval: si quieren pagar menos, hagan su parte.

El factor China

En un proceso bastante complejo que no ahorró artilugios de parte de todos los oferentes (incluso los que no se presentaron o los que se quedaron afuera) para descalificar a oponentes, la última carta se jugó en el plano geopolítico y terminó poniendo a la República Popular China en el centro de la escena a pesar de que los pliegos estipularon que no podían presentarse empresas que fueran en un todo o en parte propiedad de un Estado.

Hasta este martes a las 13, la Justicia podría impedir la apertura del tercer sobre, en el cual se conocerá la oferta económica de ambos oferentes. Todo indica que la propuesta se acercaría al piso de la banda, que es US$3,80 por tonelada de registro neto, o tonelada transportable (se cobra igual si el barco no va con la carga completa)

Es así que la gigante dragadora china CCCC Shanghai Dredging Company quedó afuera del negocio de la Hidrovía, aunque no de otros negocios en la Argentina. La empresa con base en Shanghai confiaba en que su oferta económica sería muy tentadora, pero no contaba con que el Gobierno de la Argentina decidiera que no podría participar porque “si pasa algo con las obras, hay que ver el tema con un privado, no con un gobierno”, defendieron desde los canales oficiales. De todas maneras, las bandas tarifarias tampoco estaban en el horizonte chino. Por lo bajo, murmuran que no es justo y perdonan, pero no olvidan.

Sin embargo, entre los oferentes comenzó a jugarse una nueva carta, el “factor chino”. Una de las empresas dragadoras quiso posicionar a la otra como el brazo chino de la Hidrovía mientras que se autoproclamaba del lado de Estados Unidos. El lobby extendió sus brazos y llegó al hemisferio norte.

La realidad indica que los componentes chinos están en todos lados. Hasta se usan astilleros de ese país para la construcción de las dragas y hay elementos pedidos en la licitación que provienen del gigante asiático.

Desde el Gobierno insisten en que “no hay problema con China”, que “el país tiene muchas inversiones en el ámbito local”, incluyendo a Cofco, uno de los principales exportadores y procesadores de granos del país.

Mañana, si todo sigue su curso, lo que no está claro por el momento, se podría vislumbrar un ganador. O no.