El Gobierno confirmó la entrega de un bono de $70.000 para jubilados y pensionados en septiembre

El Gobierno oficializó la entrega de un bono previsional de hasta $70.000 que se abonará en septiembre a jubilados, pensionados y titulares de distintas prestaciones sociales administradas por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). La medida quedó formalizada este lunes mediante la publicación en el Boletín Oficial del Decreto 824/2026.

El texto oficial fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

De acuerdo con la normativa, el bono completo corresponderá a aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado. De esta manera, para determinar el importe no se considerará cada prestación por separado, sino el total de los ingresos previsionales que cobre una misma persona.

En tanto, quienes superen el haber mínimo recibirán un monto proporcional. En esos casos, el importe máximo del bono será equivalente a la suma necesaria para alcanzar el tope resultante de agregarle $70.000 al haber mínimo previsional. Por lo tanto, el refuerzo disminuirá a medida que los ingresos del beneficiario se acerquen a ese límite.

En el caso de las pensiones con más de un copartícipe, todos serán considerados como un único titular a los efectos del derecho a recibir el refuerzo, independientemente de la cantidad de personas que compartan el beneficio

El beneficio alcanzará, en primer lugar, a las personas titulares de prestaciones contributivas previsionales a cargo de la Anses. También estarán comprendidos quienes pertenezcan a regímenes nacionales generales anteriores, regímenes especiales derogados o excajas e institutos provinciales y municipales de previsión que fueron transferidos a la Nación, siempre que su movilidad se encuentre regida por el régimen general.

El bono también será liquidado a los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). La medida incluye a las personas que cobran pensiones no contributivas por vejez o invalidez, a las madres de siete hijos o más y a los titulares de las demás pensiones no contributivas y pensiones graciables cuyo pago se encuentre a cargo de la Anses.

El bono completo corresponderá a aquellos titulares que, por la suma de los haberes de todas sus prestaciones vigentes, perciban un monto menor o igual al haber mínimo previsional garantizado

Para poder percibir el bono, los beneficios deberán encontrarse vigentes durante septiembre, el mismo mes en el que se realizará su liquidación. La normativa precisa, además, que el pago se efectuará por titular. En el caso de las pensiones con más de un copartícipe, todos serán considerados como un único titular a los efectos del derecho a recibir el refuerzo, independientemente de la cantidad de personas que compartan el beneficio.

El bono tendrá carácter no remunerativo, no podrá sufrir descuentos y tampoco será computable para ningún otro concepto. La Anses quedó facultada para encargarse de su administración, otorgamiento, pago, control y supervisión. El organismo también podrá disponer el recupero de las sumas que puedan ser percibidas de manera indebida.

En los fundamentos de la medida, el Ejecutivo cuestionó la fórmula de movilidad que comenzó a aplicarse en marzo de 2021. Según sostuvo, aquel mecanismo no contemplaba la variación de los precios y generaba un desfasaje entre la evolución de las variables económicas y su traslado a los haberes previsionales.

La normativa señala que, frente a esa situación, se otorgaron ayudas económicas y bonos extraordinarios mensuales por distintos montos desde enero de 2024 hasta agosto de 2026. También recuerda que posteriormente el Gobierno modificó la fórmula y dispuso que, desde julio de 2024, los haberes se actualizaran todos los meses de acuerdo con la variación del nivel general del Índice de Precios al Consumidor nacional publicado por el Indec.