El gobierno de La Rioja incumplió otro pago de deuda

En medio de una reestructuración con sus acreedores del exterior, que ya presentaron una demanda en los juzgados de Nueva York por el default en el que ingresó la provincia, el Gobierno de La Rioja que conduce Ricardo Quintela informó hoy a la Bolsa de Valores que incumplió un nuevo pago de capital e intereses de su deuda en dólares.

En una nota oficial firmada por el Secretario de Finanzas Públicas, Jorge Marcelo Espinosa, se informó: “El Gobierno de la provincia de La Rioja informa que no se realizará el pago de capital e intereses de los Bonos Internacionales con vencimiento en 2028 (”los bonos”), cuyo servicio N°7 opera el 24 de febrero de 2025 dado que se encuentra en proceso de negociación con los acreedores para ka reestructuración de su deuda”, informó el equipo económico de Quintela.

“Asimismo, en la medida que se produzcan novedades respecto a la negociación entre la provincia y los tenedores de los títulos, cumpliremos en informarlo debidamente” , agregaron desde el gobierno riojano. LA NACION intentó comunicarse con el gobierno de Quintela, pero en su equipo de comunicación prefirieron no atender los llamados de este medio.

El incumplimiento es sobre un bono cuyo total es mayor a US$300 millones. No es la primera vez que Quintela no paga capital e intereses. La Rioja, que el año pasado emitió cuasimonedas, ya había dejado de abonar sus acreencias en febrero de 2024. Así se convirtió en la primera provincia en default en el marco de un fuerte ajuste impulsado por la Casa Rosada. Quintela, aliado al gobernador Axel Kicillof, quiso competir el año pasado con Cristina Kirchner para conducir el PJ.

En septiembre pasado, la Justicia de EE.UU. le ordenó a La Rioja pagar a sus acreedores casi US$40 millones en daños y perjuicios por no realizar una serie de pagos de intereses y principal de su deuda, informó entonces la agencia Bloomberg.

La discusión entre el gobierno de La Rioja y sus acreedores había llegado a la Justicia de Estados Unidos en abril y en agosto los bonistas solicitaron un juicio sumario en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. El default involucra una emisión de “bonos verdes” por US$318 millones (bajo ley de Nueva York). Tiene un cupón de 8,5% y vencimiento en 2028. La fecha anterior de vencimiento era 2027, pero estos bonos ya habían sido reestructurados previamente (en 2020). En abril de 2021 miembros del grupo ad hoc de Bonistas de La Rioja demandaron a la provincia en los Tribunales de New York y acusaron de “mala fe” de las autoridades riojanas. El 25 de agosto de 2021 hubo acuerdo.

El gobierno riojando dijo en su momento que enfrentana “desafíos económicos sin precedentes”, debido a que “la contracción de la economía Argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio han tenido un efecto directo en la economía de la Provincia, resultando en un grave descenso en la recaudación fiscal a nivel provincial”.

Planteó también entonces que el gobierno provincial “no ha recibido fondos coparticipables, según lo establecido en el Art. 83 de la Ley 27.70, haciendo que los ingresos de la Provincia sean insuficientes para cubrir los gastos relacionados con servicios y programas esenciales”, lo cual ha limitado la capacidad de “honrar sus compromisos financieros, incluyendo los bonos”. La Rioja se presentó ante la Corte Suprema de Justicia en reclamo de estos recursos.

“A la luz de lo mencionado, la Provincia ha contratado asesores financieros y legales y tiene la intención de iniciar consultas con los tenedores de los Bonos con el objetivo de llegar a un acuerdo amigable y consensuado con ellos en el menor tiempo posible”, sostuvo el comunicado de la gobernación hace casi un año.

“La verdad es que el gobernador recibe lo que tiene que recibir [en materia de coparticipación y transferencias]. Nosotros no nos quedamos con el dinero de nadie. Si gasta plata contratando a Lali Espósito y después no le paga a los policías, no es un problema nuestro”, dijo en su momento Javier Milei en Radio Mitre, en relación a la situación de La Rioja.

Los bonistsa afirmaron tiempo atrás que el default es “particularmente escandaloso” porque La Rioja utilizó la mayor parte de los ingresos de los bonos verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial Parque Eólico Arauco S.A y lo vendió completo a Vientos de Arauco Renovables por US$171 millones a Pampa Energía S.A. Aun así, no pagó.

