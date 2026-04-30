El gobierno de Estados Unidos mejoró la calificación de la Argentina con relación a la propiedad intelectual

WASHINGTON.- En una nueva señal del gobierno norteamericano hacia la Argentina, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés) mejoró la calificación del país luego de tres décadas en su revisión anual del estado global de la protección y la observancia de los derechos de propiedad intelectual.

De acuerdo al llamado Reporte Especial 301 que publicó este jueves la USTR, liderada por el representante comercial Jamieson Greer, la Argentina pasó de estar en la “Lista de Vigilancia Prioritaria” -destinada a países con deficiencias graves en la protección o el cumplimiento de los derechos de propiedad intelectual- a la “Lista de Vigilancia” por “sus esfuerzos para abordar preocupaciones significativas” en esa materia. La Argentina ocupaba el lugar que deja en la lista desde 1996.

El representante comercial de EE.UU., Jamieson Greer, y el canciller Pablo Quirno. X

En el reporte, la USTR destacó que en febrero pasado Estados Unidos y la Argentina firmaron el Acuerdo Recíproco sobre Comercio e Inversión (ARTI), en virtud del cual la administración de Javier Milei “asumió compromisos que beneficiarán a los innovadores y creadores estadounidenses al reforzar la protección de la propiedad intelectual y priorizar la aplicación de la ley contra el robo de propiedad intelectual".

“Esto incluye avanzar en la adhesión a varios tratados internacionales claves sobre propiedad intelectual y adoptar medidas para resolver numerosos problemas de propiedad intelectual de larga data identificados en el Informe Especial 301″, señaló el reporte.

Según fuentes consultadas por LA NACION al tanto del asunto, la decisión de la USTR de cambiar el estatus de la Argentina es un reconocimiento a los avances alcanzados en los últimos meses entre ambos países con diversos acuerdos, no solo el de comercio e inversiones firmado por Greer y el canciller Pablo Quirno el 5 de febrero pasado en Washington.

El impacto de la medida del USTR, añadieron las fuentes, será positivo para la reputación del país en la materia.

“La Argentina también se ha comprometido a aplicar estándares rigurosos de transparencia y equidad en lo que respecta a la protección de las indicaciones geográficas [IG], así como a garantizar que los productos estadounidenses puedan seguir utilizando términos que han sido protegidos injustamente como IG”, agregó el reporte publicado este jueves.

“Cabe destacar que, en marzo de 2026, la Argentina dio un paso importante en el marco del ARTI al derogar limitaciones indebidamente amplias sobre la materia objeto de patente, las cuales incluían directrices de examen de patentes que rechazaban automáticamente las solicitudes de patente para siete categorías de invenciones farmacéuticas que son patentables en otras jurisdicciones, así como requisitos que exigían que los procesos de fabricación de compuestos activos descritos en una especificación fueran reproducibles y aplicables a escala industrial".

El presidente Javier Milei. Hernan Zenteno - La Nacion

Fuentes del Gobierno explicaron a LA NACION que el ARTI firmado con Estados Unidos conlleva compromisos concretos, como nuevos tratados internacionales de propiedad intelectual, estándares en indicaciones geográficas y resolución de problemas históricos.

Además, las fuentes señalaron que en marzo se derogaron las guías del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), que rechazaban automáticamente patentes farmacéuticas enteras por categoría, una práctica que -afirmaron- diferenciaba negativamente al país de casi todo el mundo.

“Es un reconocimiento al progreso que tenemos en materia de propiedad intelectual y de levantar las barreras no arancelarias al comercio. Es positivo”, señaló otra fuente oficial.

Respecto al impacto en lo arancelario, la fuente explicó que bajo la sección 301 Estados Unidos puede abrir investigaciones por las distorsiones del comercio bilateral que tiene con otros países e imponer gravámenes, pero cuando se mejoran las observaciones sobre un país eso podría llevar a una baja de determinados aranceles.

Pese al compromiso asumido con Estados Unidos de aprobar la ley antes del 30 de abril, hace dos semanas el Gobierno postergó sin fecha la aprobación del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). La iniciativa, pendiente en la Cámara de Diputados, es resistida por los laboratorios farmacéuticos nacionales, que pretenden demorar su sanción.

El oficialismo todavía no fijó fecha para iniciar el tratamiento del proyecto luego de que se suspendiera, de manera imprevista, el plenario de las comisiones de Relaciones Exteriores, Industria y Legislación General.

En caso de que el PCT fuera aprobado por el Congreso, en el Gobierno confían en que ello tal vez podría llevar a que la USTR vuelva a mejorar la calificación en su próximo informe anual. “Estados Unidos continuará colaborando con la Argentina para abordar las preocupaciones restantes en materia de propiedad intelectual”, señaló la USTR en su reporte.

“Utilizar todas las herramientas de aplicación de la ley de las que disponemos para abordar las prácticas comerciales desleales es una prioridad absoluta”, expresó Greer, que añadió que examinaron “rigurosamente” las prácticas de propiedad intelectual de los socios comerciales de Estados Unidos.

“Prevemos tomar medidas, cuando sea necesario, para proteger a los innovadores y creadores estadounidenses a nivel mundial”, amplió.

En el Reporte Especial 301 de este año, la USTR reclasificó a la Argentina y a México, al pasar a ambos países a la “Lista de Vigilancia”, e incluyó allí a la Unión Europea (UE).

“El acuerdo provisional alcanzado en diciembre de 2025 sobre la Legislación Farmacéutica General de la UE suscita serias preocupaciones. Tras su adopción formal, reducirá la protección contra el uso comercial desleal de datos de ensayos u otros datos no divulgados, generados con el fin de obtener la autorización de comercialización de productos farmacéuticos", explicó la USTR.

Los seis países incluidos en la “Lista de Vigilancia Prioritaria” de este año son Chile, China, la India, Indonesia, Rusia y Venezuela.

En tanto, son 19 los socios comerciales de Estados Unidos que figuran en la “Lista de Vigilancia” y que, según la USTR, “merecen atención bilateral para abordar los problemas subyacentes en materia de propiedad intelectual”: Argelia, la Argentina, Barbados, Bielorrusia, Bolivia, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Egipto, Guatemala, México, Pakistán, Paraguay, Perú, Tailandia, Trinidad y Tobago, Turquía y la UE.