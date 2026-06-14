A qué hora juega hoy Ecuador vs. Costa de Marfil y por dónde se puede ver en vivo

Costa de Marfil y Ecuador se enfrentan este domingo en el marco de la primera fecha del Grupo E del Mundial 2026. Los otros integrantes de la zona, Alemania y Curazao, se enfrentaron en el comienzo de este cuarto día de actividad, con goleada de los teutones por 7 a 1. El partido está programado para las 20 (horario argentino) en el estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Estados Unidos, con arbitraje del francés Francois Letexier.

El encuentro, de los más atractivos de esta jornada, se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Los Elefantes vuelven a disputar una Copa del Mundo después de dos ausencias consecutivas: Rusia 2018 y Qatar 2022. El objetivo principal es superar la etapa de grupos por primera vez, ya que quedó eliminado en esa instancia en sus tres participaciones (Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014). La Tri, por su parte, cuenta con la mejor camada de jugadores de su historia y quiere mejorar lo hecho en 2006, su mejor Mundial hasta la fecha, cuando perdió en octavos de final con Inglaterra.

Será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos países. Ecuador registra cuatro victorias, tres empates y cuatro derrotas contra selecciones africanas. El antecedente más reciente es del 27 de marzo de este año, en un amistoso internacional ante Marruecos disputado en el estadio Metropolitano de Madrid, España, que finalizó 1 a 1 por los goles de John Yeboah -E- y Neil El Aynaoui -M-.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Ecuador corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.48 contra los 3.72 que se repagan por un hipotético triunfo de Costa de Marfil. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.90.

Las casas de apuestas ponen a Ecuador como favorito al triunfo en el debut frente a Costa de Marfil ANGELA WEISS - AFP

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