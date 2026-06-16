El Gobierno flexibilizó el acceso a los créditos en dólares

El Gobierno flexibilizó este martes el acceso a los créditos en dólares que prestan los bancos del país. Se trata de la Comunicación “A” 8446/2026 del Banco Central que permite pedir un préstamo en moneda extranjera cuando existe una garantía también en dólares otorgada por determinados sujetos habilitados.

La nueva norma establece que las financiaciones a clientes con garantías en moneda extranjera, que actúan como principales pagadores, estarán exentas de ciertos requisitos relacionados con el flujo de ingresos en la moneda del crédito. Según explicó el gobierno de Javier Milei en la comunicación, implica que los deudores no necesitarán que los vencimientos de sus créditos se alineen con sus ingresos en la misma moneda.

Hasta ahora, cuando un banco otorgaba un préstamo en dólares, el deudor debía demostrar que generaba ingresos en dólares o que tenía un flujo de fondos en esa moneda suficiente para pagar las cuotas.

Si el tomador del préstamo no paga, la entidad financiera puede reclamar directamente al garante, sin necesidad de agotar previamente las acciones contra el deudor principal.

El origen

La restricción ahora modificada data de una normativa que se aprobó tras la crisis de 2001 y quedó plasmada en el Artículo 23 del Decreto 905/2002, que limitó el uso de los depósitos en dólares como garantía para evitar descalces de moneda entre bancos y deudores.

Después del corralito, la pesificación y la crisis bancaria, el gobierno de Eduardo Duhalde buscó evitar que volviera a ocurrir uno de los grandes problemas del sistema financiero argentino: que los bancos prestaran dólares a personas o empresas que solo generaban ingresos en pesos.

Antes de la crisis era común que una empresa tomara un crédito en dólares porque la tasa era más baja, aunque facturara en pesos. Cuando el peso se devaluó, muchas de esas deudas se volvieron complicadas de pagar. En este contexto, el artículo 23 instruyó al Ministerio de Economía a permitir depósitos en dólares en los bancos, pero con una condición: que los dólares depositados sólo podían ser utilizados para prestar a quienes tuvieran ingresos habituales provenientes del comercio exterior o actividades relacionadas.

Esta lógica se consolidó mediante la Comunicación “A” 5908 de 2016, durante la gestión de Federico Sturzenegger al frente del Banco Central. Con esa normativa, se reforzó el esquema que restringió el otorgamiento de créditos en dólares fondeados con depósitos en moneda extranjera a sujetos vinculados a la generación de divisas.

Ya durante la gestión mileísta, en febrero de 2025, la Comunicación “A” 8202 eliminó una limitación que regía desde 2016, pero siguió vigente la restricción para los créditos respaldados por depósitos en dólares de los ahorristas que estaba vigente desde 2002.

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