El Gobierno habilitó un formulario para denunciar tasas municipales

El gobierno de Javier Milei habilitó el lunes un formulario para que cualquier persona pueda denunciar la aplicación de tasas municipales. La iniciativa —promovida por el ministro de Economía, Luis Caputo— se inscribe en el conflicto abierto entre la Nación y varios intendentes, principalmente de la provincia de Buenos Aires, por la presión tributaria local.

El nuevo mecanismo en el portal de Transparencia Tributaria Municipal, una herramienta oficial que releva y compara la carga impositiva entre distritos de todo el país, fue compartido por el titular del Palacio de Hacienda y difundido luego por el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de X. “Además de consultar las tasas que te cobra tu municipio, ahora vas a poder reportarlas. Que nadie se quede con lo que es tuyo. Fin”, escribió el funcionario.

Desde su publicación se accede a una página oficial que permite “reportar una tasa” mediante un formulario en el que se solicita consignar correo electrónico, provincia, municipio, nombre del tributo, descripción, alícuota y si su existencia puede verificarse en una ordenanza o en una boleta.

Caputo vs. intendentes

La disputa entre el Ministerio de Economía y los municipios se intensificó el año pasado, cuando distintos distritos bonaerenses, ante la caída de la recaudación, incrementaron tasas que gravan actividades como hipermercados, expendio de combustibles y servicios financieros.

A fines de 2025, el Gobierno lanzó el portal de Transparencia Tributaria Municipal, un relevamiento oficial que detalla bases imponibles, alícuotas, rangos máximos y mínimos, montos fijos y esquemas mixtos para distintas actividades.

Tasas municipales de los hipermercados, según el Gobierno

Por ejemplo, según datos oficiales, Lanús se destaca como el distrito con la alícuota más alta, con un 6% sobre Ingresos Brutos. Le siguen Pilar, con una tasa del 4,5%, y Quilmes, que grava la actividad con un 3,74%.

Uno de los sectores donde la presión fiscal resulta más elevada y heterogénea es el de entidades financieras. En varios municipios bonaerenses se aplican alícuotas superiores al promedio provincial, combinadas con mínimos elevados y cargos adicionales vinculados a cajeros automáticos, superficie, personal o ubicación.

La Matanza y La Plata encabezan el ranking con alícuotas del 7,5% sobre la suma de las cuentas de resultado, mientras que Quilmes alcanza el 5,25%. Lanús y San Isidro, en tanto, aplican tasas del 4%, con esquemas que incluyen montos fijos y variables que elevan la carga efectiva sobre las entidades.

Además, hace pocas semanas, el municipio de Pilar, encabezado por el intendente Federico Achával, modificó la “Tasa de Protección Ambiental”, que desde el 15 de diciembre dejó de ser de un monto fijo por módulo y pasó a calcularse sobre cada operación, con una alícuota del 2%.

Otro foco de discusión es la tasa de mantenimiento vial, que grava la venta de combustibles. Mientras algunos distritos aplican porcentajes de entre 2% y 3% por litro, otros optan por montos fijos por unidad, lo que —según el Gobierno— eleva la carga efectiva e impacta en los costos logísticos y de transporte. Entre los municipios con valores más altos figuran José C. Paz, General Rodríguez, Junín y San Fernando.