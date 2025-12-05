Pilar subió las tasas y quienes compren allí pagarán más caro

En el mes de las compras navideñas apareció una nueva tasa municipal en la caja de los supermercados. Se trata de una alícuota del 2% en Pilar. Según el tributarista César Litvin, "quien compre en Pilar pagará un 2% más caro“.

Se trata de la Tasa de Protección Ambiental. Durante el año, su cobro significaba el pago de un monto fijo, que entre septiembre y noviembre llegó a valer $69. Pero la normativa cambió.

“La Legislatura Municipal sancionó la Ordenanza Fiscal 2026 estableciendo que a partir del 1° de diciembre de 2025 la base imponible de la tasa estará constituida por el importe de la operación, neto del impuesto al valor agregado, fijando asimismo la Ley Impositiva que la alícuota que deberán aplicar los supermercados a tales fines será del 2%“, describió Litvin.

Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, criticó la medida y confrontó en términos políticos. “Mientras en LLA trabajamos para bajar impuestos y hacer más competitiva nuestra industria, los intendentes kirchneristas los suben como si nada.”, comentó en redes sociales.

LA NACION contactó al intendente de Pilar, Federico Achával, pero no emitió comentarios al momento de publicación de este artículo.

Federico Achával, intendente de Pilar Rodrigo Nespolo - digital

Asimismo, Litvin analizó que la nueva normativa tiene un doble impacto. Por un lado, el ticket que paguen los consumidores en los hipermercados y supermercados será más costoso, según su visión.

Asimismo, el tributarista también habló de una “competencia desleal” contra otros actores que venden productos similares. “Toda vez que los supermercados deberán percibir una tasa del 2 % que otros competidores directos, no designados como agentes de percepción, no están obligados a cobrar”, afirmó.

En redes sociales, Caputo apuntó contra el municipio de Pilar, cuyo intendente forma parte del peronismo: “No les interesa la gente. Y encima te quieren vender que su modelo es de desarrollo”.

En las últimas semanas, distintos municipios del país avanzaron con fuertes aumentos en las tasas locales, en un movimiento que se repite cada comienzo de año, pero que esta vez llega en medio de una caída real de la recaudación y de una marcada estrechez fiscal.

En el conurbano bonaerense, varios intendentes impulsaron subas que, según cada distrito, van desde actualizaciones moderadas hasta incrementos que duplican o triplican los valores vigentes.

Uno de los casos que más debate generó fue el de Berazategui, donde la nueva ordenanza tributaria fijó una suba de hasta 80% en el ABL y habilitaciones comerciales, con la posibilidad de aplicar un ajuste adicional a partir de marzo.

En otros distritos del sur del GBA, como Quilmes y Lanús, las actualizaciones promedian entre 40% y 45%, aunque oposiciones locales sostienen que la carga final que llega en las boletas es sensiblemente mayor por la combinación de adicionales y coeficientes.

En Lomas de Zamora, por ejemplo, la discusión se intensificó luego de que sectores empresarios alertaran que el incremento efectivo para algunos contribuyentes podría escalar por encima del 200%.