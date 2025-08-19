El Gobierno inició el proceso de privatización de AySA

Casi un mes después de autorizar la privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), el Gobierno dio inicio al proceso a través de la Resolución 1198/2025, publicada en este martes en el Boletín Oficial. De esta manera, se transferirá el 90% de las acciones del Estado al sector privado y se estableció un plazo de ocho meses para concretar la venta.

La privatización había sido anunciada el 23 de julio, un día después de modificar la normativa de la empresa, cuando se estableció la modalidad de venta de la totalidad de las acciones de titularidad del Estado nacional, cuyo porcentaje asciende al 90% del capital social. Además, se resolvió que la medida no afecte la continuidad de la prestación del servicio público de provisión de agua potable y colección de desagües cloacales.

Ahora, mediante la resolución, el Ministerio de Economía inició el proceso de privatización de AySA e instruyó a la Agencia de Transformación de Empresas Públicas -la Unidad Ejecutora Especial Temporaria- a coordinarlo. Además se instó a la Secretaría de Obras Públicas a elaborar la documentación licitatoria técnica y contractual, la cual debe incluir el contrato de concesión.

En tanto, el Ministerio de Economía informó que la Agencia de Transformación de Empresas Públicas deberá llevar a cabo la contratación de una entidad bancaria del sector público para la tasación del paquete accionario de AySA; concretar la venta dentro del plazo de ocho meses desde la publicación del documento; y adoptar las medidas y acciones necesarias para la venta en bolsas y mercados del país del remanente de las acciones de propiedad del Estado nacional en la empresa.

“Es requisito contar con la tasación realizada por organismos públicos nacionales, provinciales o municipales y, en caso de imposibilidad de llevar a cabo dicha tasación, se autoriza a efectuar las contrataciones respectivas con organismos internacionales o entidades o personas privadas nacionales o extranjeras, las que en ningún caso podrán participar en el procedimiento de selección, revistiendo la tasación en todos los casos, el carácter de presupuesto oficial”, agregaron en la resolución.

A su vez, el Gobierno detalló que el Tribunal de Tasaciones se declaró “imposibilitado” de realizar una valuación total de la empresa en una plazo “razonable”.

El proceso de venta se dará por un esquema mixto compuesto por dos instrumentos. Gentileza AySA

¿Cómo será el proceso de privatización?

Tal como señaló el vocero presidencial Manuel Adorni un mes atrás, el plan del Gobierno consiste en la privatización de AySA a través de la incorporación de capital privado. Este proceso se ejecutará mediante la transferencia del 90% de las acciones de la empresa, que actualmente pertenecen al Estado.

“Todo este proceso será regulado por la Comisión Nacional de Valores y ajustado a los estándares más altos nacionales e internacionales para garantizar la transferencia”, afirmó Adorni y señaló que el objetivo es modernizar el sector y mejorar tanto el precio como la calidad del servicio.

Respecto al 10% restante del paquete accionario, el Gobierno informó que los empleados de la empresa permanecerán como accionistas, acción que se enmarcará dentro del programa de propiedad participada que ya se encuentra vigente en la compañía.