La Anmat prohibió una serie de productos cosméticos y un repelente de insectos por irregularidades

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) prohibió, a través una serie de decretos publicados en el Boletín Oficial, la elaboración y venta en todo el país de productos cosméticos y un repelente contra insectos de una reconocida marca por carecer de registros sanitarios. Las medidas fueron publicadas por medio de documentos que llevan la firma del titular de la entidad, Luis Eduardo Fontana.

Mediante la Disposición 1476/2026, la Anmat prohibió el uso, comercialización, publicidad y publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional del producto repelente de insectos de la marca OFF! con inscripciones íntegramente en idioma chino por carecer de inscripción sanitaria ante la administración.

Según indicó, el producto fue encontrado en un local comercial de la provincia de Buenos Aires y, ante sospechas de irregularidades, se consultó en la base de datos cosméticos sobre el artículo. Al no hallar registros, el organismo le solicitó información a la empresa S.C. Johnson & Son de Argentina S.A.I.C., como titular de la marca, y expresó que no participó en su elaboración.

En este sentido, la Anmat determinó: “Con el fin de proteger la salud de potenciales adquirentes y usuarios, resulta adecuado tomar una medida sanitaria respecto del producto de marras toda vez que se desconoce su origen por lo que no resulta posible garantizar sus condiciones de elaboración, como así tampoco su calidad con adecuados niveles de control bajo las condiciones establecidas por la normativa vigente“.

Por otra parte, a través de la Disposición 1465/2026, el organismo estableció prohibiciones para una serie de productos de la marca Anza, entre ellos una crema corporal, aceite bifásico, espuma de limpieza facial, crema nutritiva, tónico facial, bloqueador solar FPS 40, emulsión sebo reguladora, loción de limpieza, óleo bronceante natural, serum tensor, crema facial antiage, loción astringente, crema niacinamida, crema despigmentante, serum corporal, serum contorno, mascarilla blanqueadora, repelente de mosquitos Defence, crema exfoliante facial, gel post solar y agua micelar.

En estos casos, la entidad declaró a los productos como “ilegítimos” porque no se encontraban inscriptos ante la Anmat, mientras que detectó que la empresa Química Anza S.A.S. no cuenta con habilitación para el rubro cosmético.