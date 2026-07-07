El Gobierno adjudicó a cinco empresas 20 proyectos de infraestructura eléctrica en busca de reducir cortes de luz

El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Energía, adjudicó la licitación “Alma SADI”, que comprende 20 proyectos de cinco empresas nacionales. Se trata de una inversión estimada de US$700 millones que buscará incorporar centrales de almacenamiento de energía eléctrica en baterías en nodos críticos del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

De esta manera, la resolución N° 155/20 cerró un proceso que convocó un total de 235 ofertas técnicas por más de 8300 megavatios (MW), once veces el objetivo licitado. En la cartera encabezada por la secretaria María Tettamanti señalaron que así se confirma un “fuerte interés del sector privado por invertir en infraestructura energética en la Argentina”.

El Gobierno formalizó la adjudicación de la licitación AlmaSADI, con la cual se incorporan centrales de almacenamiento eléctrico en baterías en nodos críticos para evitar cortes.



Se trata de 700,5 MW distribuidos en 20 proyectos de 5 empresas en distintas zonas del país. pic.twitter.com/7dKR0jlbTp — Secretaría de Energía (@Energia_Ar) July 7, 2026

Las empresas adjudicatarias son Genneia (con 7 proyectos), DQD Energy (8), 360 Energy Solar (3), Aluar (1) e Intermepro (1).

Después de la evaluación técnica y la apertura de los sobres económicos el 24 de junio pasado, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico Sociedad Anónima (Cammesa) elaboró un Informe de Preadjudicación que sirvió de base para la resolución de hoy.

Para esta primera etapa, se adjudicaron 700,5 MW distribuidos en 7 regiones del país: provincia de Buenos Aires (185 MW), el Noroeste Argentino (150 MW), el Nordeste Argentino (NEA) de Chaco y Formosa (161,5 MW), el NEA de Misiones y Corrientes (50 MW), el Litoral de Entre Ríos (50 MW), el Litoral de Santa Fe (36 MW) y la Región Pampeana (68 MW). Su distribución geográfica responde a las zonas con mayor demanda y, por lo tanto, a las necesidades de refuerzo del sistema eléctrico.

Con esta medida, el Gobierno pretende que el almacenamiento con baterías de última generación permita responder con celeridad ante variaciones de demanda energética y sumar reservas para reducir la probabilidad de cortes.

Fuentes de la secretaría afirman que esta adjudicación se apoya en el antecedente de “Alma-GBA”, la cual destacan como la primera iniciativa de almacenamiento a gran escala en el país, cuyas obras están en marcha.