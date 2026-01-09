El Gobierno paga vencimientos de deuda por US$4300 millones: cómo consiguió los fondos

El Gobierno concretó hoy el pago de un vencimiento de deuda por US$4300 millones correspondiente a Bonares y Globales, en un contexto de escasas alternativas de refinanciamiento.

El Tesoro afrontó el compromiso utilizando dólares propios y compras al Banco Central (BCRA). En detalle, empleó US$1700 millones disponibles en su cuenta, sumó US$500 millones provenientes de la privatización de la concesión de las represas del Comahue y adquirió otros US$2000 millones al BCRA, que ayer anunció la firma de un préstamo repo (repurchase agreement) con bancos internacionales por US$3000 millones.

Según explicó la consultora Outlier, “el balance diario del BCRA de ayer indicó que el martes los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en el Central se incrementaron en US$533 millones [por el ingreso de los fondos de las represas] y quedaron en US$2209 millones. En paralelo, se observó un aumento de $2,4 billones en los depósitos en pesos del Tesoro, que probablemente se utilizaron para comprarle al BCRA los dólares restantes”.

Una parte significativa del pago de los Bonares, unos US$1650 millones, queda depositada en el sistema local, lo que podría incrementar los depósitos en dólares del sector privado y generar un reflujo vía encajes. Además, otra porción del pago corresponde al propio BCRA, lo que contribuye tanto a las reservas netas como a las brutas, señaló Outlier.

La operación de repo permitió amortiguar el impacto del vencimiento de deuda de este viernes y otorgó mayor margen para administrar la liquidez en moneda extranjera. Para el Central, este nuevo acuerdo “ratifica la capacidad de acceder a instrumentos de financiamiento en condiciones de mercado y de gestionar de manera eficiente su balance”.

Dado que los dólares del repo ingresan al balance del BCRA, mientras que el vencimiento es responsabilidad del Tesoro, será necesario articular un mecanismo de traspaso de divisas entre ambos organismos. En ese marco, el Ministerio de Economía podría adquirir parte de esos dólares al Central utilizando los pesos que mantiene depositados en la propia autoridad monetaria o en otras entidades del sector público.

Para Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, el repo aparece como una alternativa razonable dadas las restricciones actuales de financiamiento. “Es un segundo mejor frente a la imposibilidad de colocar deuda en los mercados financieros internacionales. Utilizar un swap con Estados Unidos o con China hubiera sido una mala señal”, sostuvo. Además, destacó que el costo del financiamiento es consistente con las condiciones de mercado y que el spread resultó 50 puntos básicos menor al del repo negociado en junio pasado.