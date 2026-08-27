El gobierno porteño modificó la carta orgánica del Banco Ciudad y financiará más créditos hipotecarios
La legislatura aprobó el cambio que estableció que el monto destinado a préstamos no podrá ser inferior al 25% del remanente disponible de las ganancias de la entidad
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Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) destinará dos billones de pesos (unos US$1500 millones) para fondear a los bancos y ampliar la oferta de créditos hipotecarios, ahora la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires aprobó una modificación de la Carta Orgánica del Banco Ciudad (Ley 1779) que permitirá destinar las ganancias de la entidad a créditos de acceso a la vivienda y obras de infraestructura.
“Modificamos la Carta Orgánica del Banco Ciudad para que, como mínimo, el 25% del remanente de sus utilidades se destine a créditos hipotecarios. Más oportunidades para la clase media que se esfuerza todos los días para salir adelante y progresar”, anunció el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, a través de su cuenta de X.
AHORA. Modificamos la Carta Orgánica del Banco Ciudad para que, como mínimo, el 25% del remanente de sus utilidades se destine a créditos hipotecarios.— Jorge Macri (@jorgemacri) August 27, 2026
Más oportunidades para la clase media que se esfuerza todos los días para salir adelante y progresar.
El artículo modificado es el 45, que regula el destino de las utilidades netas que resulten al cierre del ejercicio de la entidad. El proyecto fue presentado por el Bloque de La Libertad Avanza y trabajado en forma conjunta con el gobierno porteño.
La nueva ley, que fue aprobada por 31 votos a favor, establece que el monto destinado a los créditos hipotecarios jamás podrá ser inferior al 25% del remanente disponible de las ganancias del Banco. Hasta ahora no había un piso mínimo de lo que se destinaba para los créditos.
La medida refuerza el rol del Banco Ciudad en el otorgamiento de créditos hipotecarios y en la financiación del desarrollo urbano porteño.
“Cada peso del excedente del resultado financiero del Banco vuelve a los vecinos como una oportunidad concreta de progreso y cumple el mandato fundacional de la entidad de promover el bienestar general, impulsar el desarrollo productivo y convertir el sueño de la casa propia en una realidad accesible para miles de familias porteñas”, anunciaron en un comunicado.
Por otra parte, el porcentaje del remanente que no sea destinado a créditos hipotecarios se transferirá directamente al Gobierno de la Ciudad para la ejecución de obras estratégicas de infraestructura.
Nuevas condiciones en los créditos
Actualmente, el crédito hipotecario promedio ronda los US$75.000/US$80.000, equivalentes a cerca de $114 millones, según estimó Caputo, y los préstamos se otorgan, en promedio, por períodos superiores a los 20 años.
La nueva medida, que fue anunciada por Caputo, estima que se podrán otorgar entre 15.000 y 20.000 nuevos créditos que tendrán las siguientes condiciones:
- La tasa no puede ser superior a UVA +7,5%.
- Los préstamos deberán otorgarse por un mínimo de 15 años.
- Podrán financiar la adquisición, construcción, ampliación o refacción de la primera vivienda.
- Tendrán un monto máximo de 150.000 UVA (unos US$200.000).
Durante 2026, el mercado inmobiliario logró sostener un nivel similar al de 2025 de compraventas, aun con aproximadamente 40% menos de créditos que un año atrás; por lo que, de concretarse la medida, el volumen total debería superar al del año anterior.
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