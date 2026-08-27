Peligro “oculto” del pago mínimo: cuánto termina costando la deuda de la tarjeta si solo pagás el saldo mínimo

Los ciudadanos argentinos que tienen una cuenta bancaria a su nombre suelen hacer uso de la tarjeta de crédito que emite el banco y pone a disponibilidad para gastos corrientes y, en el caso de no poder afrontar el pago total pueden elegir el pago mínimo, pero es importante considerar el principal inconveniente que puede traer esta decisión.

Qué opciones hay cuando se realiza el pago mínimo de la tarjeta de crédito Freepik

El llamado pago mínimo es el valor que ofrecen las entidades bancarias como una opción cuando el cliente no cuenta con el dinero suficiente para hacer el pago total del resumen del mes.

Esta alternativa, aunque pueda parecer atractiva, tiene la particularidad de que le permite a los bancos refinanciar el saldo, pero con intereses altos.

El pago mínimo de la tarjeta de crédito es el monto más bajo que se puede pagar cada mes y que permite mantenerla al día. Esto implica que no se registra un atraso ni bloqueo de la tarjeta, pero el saldo adeudado que no se abonó pasa al mes siguiente con intereses.

Se trata de un porcentaje del total de la deuda a pagar por el uso de la tarjeta y las cuotas pendientes del mes. Ese porcentaje depende de la entidad bancaria y del gasto realizado y sirve para mantener activa la tarjeta, siempre que se abone antes de la fecha de vencimiento.

Tanto el pago mínimo de la tarjeta como el monto son datos de consulta rápida, a través de la revisión del estado de cuenta de cada cliente.

En líneas generales, con el pago mínimo de la tarjeta de crédito se abona aproximadamente entre el 5% y el 10% de la deuda total.

La dificultad mayor se presenta cuando el cliente decide recurrir al pago mínimo todos los meses, ya que la deuda se hace más grande y los costos se elevan mucho más.

Las entidades bancarias recomiendan pagar el total del resumen o, al menos, un monto mayor al mínimo, con el objetivo de evitar que lo intereses se acumulen y se transforme en una deuda abultada.

Cuál es el interés acumulado por hacer el pago mínimo de la tarjeta

La tasa de interés depende de la entidad bancaria, y el cálculo pormenorizado dependerá, además, del monto total y del pago mínimo que se haya hecho. Con esas variables se podrá tener una referencia del valor correspondiente al saldo adeudado.

Cómo calcular el interés acumulado por el pago mínimo Elise Amendola - AP

De acuerdo a la información que ofrece el sitio oficial del BCRA (Banco Central de la República Argentina), la tasa punitoria, no puede superar en más del 50% la tasa compensatoria aplicada a la tarjeta. A su vez, la tasa de interés compensatoria, que se usa por financiar compras, no puede superar en más del 25% las tasas aplicadas por el banco a los préstamos personales sin garantía real.

Entre otras sugerencias, el BCRA recomienda leer bien las condiciones de promociones y beneficios que ofrece cada banco, para evitar inconvenientes de este tipo.

Qué conviene hacer cuando se usó el pago mínimo y no se quiere aumentar la deuda

Las entidades bancarias, ante el uso del pago mínimo en un mes, sugieren agregar pagos parciales por semana o cada cierta cantidad de días que sirvan para acercarse al monto total y achicar los intereses generados por el saldo adeudado. De esta manera se presentan dos escenarios:

Sin pagos parciales: se abonan intereses sobre el monto total todo el mes.

se abonan intereses sobre el monto total todo el mes. Con pagos parciales: se abonan intereses sobre el total unos días, después sobre un monto menor por haber ingresado dinero para saldar la deuda; y luego sobre otro monto más pequeño, en el caso de hacer otra entrega.

De esta manera, cuanto antes se baje el saldo, menos intereses se generan, y el cliente se puede acercar a una situación financiera más regular.