El Gobierno postergó la licitación del Belgrano Cargas y flexibilizó requisitos para competir por la privatización

El Gobierno prorrogó 40 días el plazo para recibir ofertas por la privatización del Belgrano Cargas y flexibilizó las condiciones para participar. La apertura de la primera etapa, prevista para el 11 de noviembre, pasó al 21 de diciembre. La decisión llega después de los pedidos de empresas interesadas y del retiro de Grupo México, que cuestionó el modelo de acceso abierto elegido para las concesiones.

La medida se formalizó mediante la Resolución 1914/2026 del Ministerio de Economía, publicada este miércoles en el Boletín Oficial. Como había anticipado LA NACION, el Ejecutivo evaluaba extender los plazos. Las consultas a los pliegos podrán realizarse hasta el 3 de diciembre a las 10; las ofertas se recibirán hasta el 21 de diciembre a las 9.59 y la apertura comenzará un minuto después.

La circular recogió cinco pedidos de prórroga, de entre 30 y 90 días. Una empresa solicitó tiempo para procesar las visitas técnicas, verificar el estado de las vías y dimensionar las inversiones y los riesgos. Otras advirtieron que las respuestas pendientes podían incidir incluso en su decisión de participar. El documento oficial no identificó a las compañías.

Además del calendario, Economía modificó las exigencias financieras. Los consorcios podrán acreditar su capacidad mediante hasta dos integrantes que asuman el papel de socios financieros, con una ponderación de sus balances. Cada uno deberá cumplir individualmente los índices de solvencia y liquidez exigidos, iguales o superiores a uno.

Para competir por varias líneas, el patrimonio neto requerido será la suma del exigido para cada corredor. En cambio, para acreditar experiencia en obras bastará con alcanzar el mayor monto contractual requerido entre las líneas involucradas, sin sumar los montos. Esta distinción facilita la presentación por más de una concesión.

También se contempla que un socio financiero con menos de tres ejercicios cerrados participe si cuenta con al menos uno y presenta un balance intermedio. La sociedad que firmará el contrato podrá estar constituida antes de la preadjudicación y su objeto podrá abarcar una o más líneas y, eventualmente, la operación de trenes.

La circular precisó, además, cómo presentar propuestas que contemplen solicitar la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Por cada línea se podrá elegir una oferta A o B, y dentro de la modalidad elegida, plantear la alternativa con o sin solicitud al régimen. Presentar una oferta alternativa exigirá una segunda garantía de mantenimiento.

El proceso abarca 7594 kilómetros de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza, en 16 provincias, con concesiones por 50 años. El acceso abierto permitirá que distintos operadores circulen por las mismas vías mediante un peaje.

Ese esquema motivó el retiro de Grupo México. El holding sostuvo que fragmentar la carga limita las economías de escala y defendió la integración de infraestructura y operación. El Gobierno respondió que el modelo está previsto en una ley de 2015 y busca introducir competencia.

En la última consulta de LA NACION, fuentes oficiales habían mencionado ocho empresas inscriptas, lo que no equivale a ocho ofertas. Entre los interesados públicos figura el consorcio de ACA, AGD, Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company, que condicionó su eventual propuesta al análisis de los pliegos. También están pendientes los pliegos para subastar locomotoras y vagones y concesionar los talleres ferroviarios.