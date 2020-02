El Gobierno postergó el pago del bono dual y busca más financiamiento

El ministro de Economía, Martín Guzmán, llegaba ayer a la Casa Rosada para reunirse con el Presidente Fuente: LA NACION - Crédito: Fernando Massobrio

Reperfiló el capital del AF20, que vence el jueves, para el 30 de septiembre, aunque pagará todos los intereses y el capital de inversores de hasta US$20.000; convocó para mañana a una nueva licitación de letras en pesos

Luego de no tener éxito en la licitación de nuevos títulos en pesos, el Ministerio de Economía decidió finalmente postergar de forma unilateral para el 30 de septiembre el pago del bono dual AF20, emitido bajo ley local en julio de 2018 y que vencía mañana. Lo anunció con una fuerte crítica hacia los fondos extranjeros, que poseen la mayor tenencia del bono ahora reperfilado. "Este gobierno no va a aceptar que la sociedad argentina quede rehén de los mercados financieros internacionales, ni va a favorecer la especulación por sobre el bienestar de la gente", dijo el comunicado del Ministerio.

En paralelo, convocó para hoy a una nueva oferta de letras del Tesoro ajustadas por tasa Badlar (Lebad), con las que buscará captar hasta $10.000 millones para pagar $8300 millones en Lecap (letras capitalizables), que vencen mañana. De esta forma, el Tesoro intentará financiarse nuevamente en pesos en el mercado por un monto menor al que intentó licitar los bonos de anteayer, y en donde podrán participar nuevos acreedores. Las últimas dos operaciones habían sido diseñadas para atraer a los tenedores del AF20.

"Las condiciones de mercado son tales que esta administración no observa dificultades en cuanto a la capacidad de enfrentar los vencimientos de la deuda en pesos, al mismo tiempo que se preserva la consistencia del programa macroeconómico integral, en particular sus componentes fiscales, monetarios y financieros", indicó el comunicado oficial.

Con las dos licitaciones que lanzó en los últimos 10 días, el Gobierno buscaba conseguir los pesos necesarios para afrontar el vencimiento de mañana por US$1637 millones, que se pagaba en moneda local. Pero solo logró adjudicar US$164 millones en su primer intento de canje, la semana pasada. Todavía quedaba el equivalente a $96.000 millones que el Gobierno quería evitar emitir, para no generar mayor presión sobre la brecha cambiaria. Al no conseguir el financiamiento en el mercado (la licitación de anteayer fue declarada desierta), Economía resolvió reperfilar los pagos. Así, decidió postergar para el 30 de septiembre el pago de US$1473 millones de capital; pagará 6400 millones de pesos por el total de los intereses y US$9,35 millones por el capital de los inversores individuales que tengan menos de US$20.000. Esta última cifra podría ser menor, ya que algunos de esos tenedores pudieron haber entrado al canje de la semana pasada, o haber comprado el AF20 luego del 20 de diciembre, la fecha de corte que estableció el Tesoro. También están incluidos en esos US$9,35 millones los acreedores que compraron el bono dual antes del 20 de diciembre, pero que después lo vendieron. En ese caso, no entrarían en el pago. El Gobierno espera tener para hoy a última hora el número final.

En el Ministerio de Economía no consideran que la decisión de postergar el pago del AF20 destruya la curva de rendimientos de pesos, ya que señalan que el mercado "lo considera parte de la agenda de deuda en dólares". "Quien trató al AF20 dual como un bono en dólares recibirá el tratamiento que se le está dando a la deuda en dólares, mientras que quien lo trató o busque tratarlo en el futuro como un bono en pesos, recibirá un tratamiento consistente con el objetivo de reconstruir una curva sostenible de rendimientos en pesos", dijo el Ministerio en el comunicado.

En una de sus conferencias de prensa, Guzmán había dicho que el Tesoro no estaba pagando el capital sobre la deuda en dólares, pero sí lo estaba haciendo con los vencimientos en pesos, porque se estaba logrando refinanciar con tasas más bajas. "Vemos una dinámica virtuosa y esperemos que continúe de la misma manera", había dicho.

El bono dual AF20 es considerado deuda en pesos, si bien se trata de un título que paga una tasa mensual en pesos de 2,35% o una anual en dólares de 4,45%, el interés que tenga mejor rendimiento. El 97% del bono fue suscripto en dólares, pero el vencimiento se cancela en pesos.

"Los fondos [de inversión] consideraron que este instrumento era un bono en dólares y que solo estarían dispuestos a recibir otro similar atado al dólar a un plazo muy corto, lo que este gobierno considera incompatible con la estrategia integral de restauración de la sostenibilidad de la deuda", señaló el comunicado.

Según indicó, habrá nuevas instancias en las cuales se licitarán instrumentos para ofrecer como canje. "Los que mostraron una actitud colaborativa van a tener una oportunidad de ser nuevamente convocados", dijeron, en relación con los tenedores del bono que entraron en las licitaciones de anteayer, pero que finalmente el Tesoro decidió declarar desierta.

"Se dispondrá de opciones a fines de utilizar este instrumento en futuras suscripciones de títulos en pesos de la República", agrega el comunicado.

Pasado mañana, día que se conocerá el dato de inflación, vencen también $160.000 millones de Leliq, que el Banco Central buscará refinanciar. En el Gobierno dijeron que una posibilidad era pagar una tasa más alta para refinanciarlas, pero ayer, de los $150.000 millones que vencían, el Central renovó casi $130.000 millones.