Una colocación de deuda que puede anticipar otras

A nadie le gusta que lo tomen desprevenido, y, este caso, no será la excepción. A principios de mes, jamás hubiéramos pensado que el Tesoro saldría a colocar su primer bono en dólares en casi siete años. Desde nuestro punto de vista, el riesgo país podía comprimir aún más en la segunda quincena de diciembre. En especial, si el Tesoro aprovecha la dinámica constructiva en el mercado cambiario para comprar algunos dólares. No descartamos que esta operación sea el puntapié inicial para otras siguientes.

¿Un resultado con gusto a poco?

El equipo de Finanzas emitió US$1.000 millones del nuevo BONAR a noviembre 2029 a un rendimiento del 9,26% (TNA), lo cual significó levantar cerca de US$910 millones. Si esta operación estaba fuera del radar del mercado, ¿por qué dejo un sabor semiamargo? En las dos ruedas previas, las expectativas se dispararon y el mercado llegó a barajar un monto de colocación que rondaba los US$2500/3000 millones. Aun así, la cosecha permite refinanciar el 74% del pago del AL29/AL30 de enero, o un 24% del total de los bonos (neto de las tenencias públicas).

¿Quién fue a esta licitación?

Fuera de la naturaleza de los inversores internacionales (solo poseen el 14% de la deuda Ley Argentina), el nuevo bono estaba destinado para jugadores locales. La tasa se ubicó entre 80/100 puntos básicos por debajo del mercado secundario, lo cual alejaba al inversor de a pie de este título. No obstante, los cambios en la regulación de la industria de los seguros, del BCRA y la brecha MEP/Oficial crearon apetito suficiente para apuntalar la licitación.

El IPC sostiene a la deuda CER en el corto plazo

La inflación minorista marcó una nueva aceleración al 2,5% en noviembre, superando en el margen las expectativas privadas. Así, quedó en evidencia que la inflación de indiferencia de corto plazo en el mercado era muy baja (cerca de 1,7% mensual hasta febrero). De esta manera, los títulos en pesos de corta duración que ajustan por inflación marcharon por delante de los instrumentos tasa fija. A pesar de esperar una desaceleración en diciembre, creemos que está dinámica de mercado tiene más recorrido.