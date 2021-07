El Gobierno prepara un préstamo con el Banco Mundial para financiar la compra de vacunas

WASHINGTON.- El Banco Mundial está preparando un préstamo con el gobierno de Alberto Fernández para financiar la compra vacunas, indicaron fuentes del organismo multilateral, una nueva gestión de la Casa Rosada para ampliar la provisión de dosis en la Argentina en medio de la segunda ola de la pandemia del coronavirus, y con la amenaza de la variante Delta recorriendo ya el planeta.

El proyecto, que se prevé esté terminado dentro de los próximos tres meses, aún no tiene un monto definido. Los fondos solo se podrán aplicar a la compra de vacunas que estén incluidas en el programa Covax de las Naciones Unidas o hayan sido aprobadas por al menos una autoridad regulatoria identificadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las negociaciones con el Banco Mundial para financiar la compra de vacunas ocurren justo cuando el Gobierno prepara un decreto para superar los obstáculos legales para la llegada al país de las tres vacunas de Estados Unidos, la de Pfizer-BioNTech, Moderna y Johnson & Johnson. Los estudios que se conocen hasta ahora indican que las tres vacunas son efectivas contra la variante Delta.

Las negociaciones del Gobierno con los laboratorios, en particular, con Pfizer, se empantanaron debido a que el kirchnerismo introdujo en la ley de vacunas una cláusula con la palabra “negligencia”, inaceptable para los laboratorios ante la posibilidad de que pueda generar litigios con vacunas que han sido aprobadas de emergencia y con una rapidez inédita para combatir la pandemia.

El decreto del Gobierno también destrabaría la llegada de las vacunas donadas por el gobierno de Joe Biden. Washington ya ha autorizado la donación de más de 13 millones de vacunas a la región. La Argentina, por ahora, ha quedado al margen. Perú y Colombia fueron los últimos países que recibieron envíos del gobierno de Biden en América. La lista de países que han recibido envíos es corta, e incluye a los países más grandes y más golpeados por el coronavirus en la región: México y Canadá ­–vecinos directos de Estados Unidos, que tuvieron prioridad–, Colombia, Paraguay, Ecuador, Uruguay y Brasil.

Ahora el Gobierno también trabaja con el Banco Mundial para obtener un préstamo para ampliar la compra de vacunas, confirmaron fuentes del organismo a LA NACION. El monto del eventual crédito aún no está definido.

La campaña de vacunación en la Argentina se aceleró en las últimas semanas con el arribo de más dosis de las vacunas de AstraZeneca, Sputnik –que además comenzó a producirse en el país– y la china Sinopharm, a las que se sumará pronto el inmunizante elaborado por CanSino, también de China. Pero el país aparece rezagado en la región: hasta ayer, ya se ha vacunado totalmente poco más del 9% de la población, según cifras de Our World in Data, menos que Colombia, Brasil, Mexico, y Chile y Uruguay, los dos países más avanzados en América latina. Todos estos países le han dado luz verde a alguna de las tres vacunas que distribuye de Estados Unidos, algo que la Argentina todavía no ha hecho.

Hasta el 1 de julio, el Banco Mundial aprobó operaciones para apoyar el lanzamiento de vacunas en 53 países por un monto de 4400 millones de dólares, el mayor esfuerzo global para avanzar la campaña de inmunización global contra el coronavirus. El principal destino de esos recursos han sido países de África, que recibieron casi 1700 millones de dólares. En América latina, el principal proyecto, aprobado en abril de este año, fue para Ecuador, por 150 millones de dólares.

