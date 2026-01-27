El Gobierno prorrogó hasta 2027 la emergencia del sector energético

El Poder Ejecutivo prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del sector energético nacional, que abarca los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal, y de transporte y distribución de gas natural. La medida quedó oficializada mediante el Decreto 49/2026, publicado este martes en el Boletín Oficial, con la firma del presidente Javier Milei y de todo su gabinete de ministros.

“El funcionamiento eficiente y confiable del sistema de transporte de gas natural es un objetivo prioritario de la política energética del Estado”, expresaron desde la administración mileísta.

El decreto sostiene que persisten las condiciones que motivaron la declaración de emergencia dispuesta originalmente en diciembre de 2023 y prorrogada por primera vez en junio de 2025. Entre los fundamentos, se menciona la necesidad de avanzar hacia una “mayor cobertura de los costos reales de abastecimiento energético, garantizar inversiones en infraestructura crítica, reducir la carga de los subsidios generalizados y corregir ineficiencias operativas”.

Un tendido de red eléctrica. Freepik (wirestock)

En ese marco, el Gobierno advirtió que durante los meses de invierno el abastecimiento interno de gas natural continúa dependiendo de manera indispensable de la importación de gas natural licuado (GNL) para cubrir la demanda de los usuarios residenciales de la provincia de Buenos Aires y del Litoral. La ampliación de la capacidad de transporte de gas y la disponibilidad de infraestructura adecuada figuran entre los objetivos a resolver antes del vencimiento de la prórroga, fijado para diciembre de 2027.

Según lo establecido en el decreto, el precio del GNL en el mercado interno no podrá superar el valor del marcador internacional que determine la Secretaría de Energía, más un adicional expresado en dólares por millón de BTU (British Thermal Unit) destinado a cubrir los costos de flete marítimo, regasificación, almacenamiento, comercialización y transporte hasta el punto de entrega ubicado en la localidad bonaerense de Los Cardales.

La prórroga también alcanza la intervención vigente sobre el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), y extiende por el mismo plazo el denominado “Período de Transición hacia Subsidios Energéticos Focalizados”, iniciado en junio de 2024.

El Poder Ejecutivo argumenta que la continuidad del régimen de emergencia es indispensable para evitar riesgos. EUROPA PRESS - EUROPA PRESS

“A la fecha, continúan en proceso de implementación las medidas que permitirán contar con capacidad de transporte de gas natural suficiente para abastecer, en forma simultánea, la demanda interna y las exportaciones de gas natural, debiendo tenerse presente que las obras correspondientes recién entrarían en operación en el período invernal del año 2027”, detalló el decreto.

Por último, el Gobierno atribuyó la situación actual a la falta de inversiones de años anteriores. Según el decreto, la emergencia energética es consecuencia de “una política tarifaria que no dio las señales necesarias para promover las expansiones del sistema de transporte de gas y de electricidad”, cuya resolución —afirma— requiere obras que aún demandarán tiempo para completarse.