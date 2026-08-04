El Gobierno sancionó a Flybondi, pero dice que no está en riesgo la seguridad y puede seguir volando

Después de que la semana pasada la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) le exigiera a Flybondi un plan de acción para corregir las reiteradas cancelaciones y demoras, el organismo concluyó que la compañía cumple con las normas de seguridad operacional y descartó adoptar medidas que afecten sus vuelos. Pero le labró dos nuevas actas de infracción por haber cancelado más de 20 vuelos en junio y más de 100 en julio .

La low cost presentó el viernes pasado el plan requerido y, a partir de esa documentación, la autoridad aeronáutica informó que continúa el intercambio técnico con la empresa y el seguimiento de su programación de vuelos, en el marco de las tareas de supervisión y fiscalización que lleva adelante.

“La empresa cumple con las exigencias de la normativa vigente en materia de seguridad operacional y se encuentran garantizadas las condiciones necesarias para su operación”, señalaron desde la ANAC. En otras palabras, el organismo concluyó que las deficiencias detectadas afectan la calidad del servicio, pero no representan un riesgo para la seguridad operacional.

Las dos nuevas actas corresponden a las cancelaciones registradas en junio y julio. La primera abarca más de 20 vuelos suspendidos y la segunda, más de 100.

Fuentes oficiales explicaron que la legislación argentina no contempla la suspensión cautelar de la venta de pasajes ni de las operaciones para empresas que cuentan con autorización vigente. Según indicaron, una medida de ese tipo “podría afectar el ejercicio del derecho a desarrollar una actividad comercial, violando la Constitución Nacional”.

Pese a ello, el desempeño operativo de Flybondi continúa deteriorándose. De acuerdo con datos de la consultora Adventus, en los primeros días de agosto la aerolínea registró una puntualidad de apenas el 15,38%, mientras que canceló más de dos tercios de sus vuelos programados (69,23%). En ese período, solo tuvieron ocho vuelos aterrizados .

Quejas y filas en Aeroparque por suspensión de vuelos de Flybondi

Brasil endureció las restricciones a Flybondi

Mientras la Argentina optó por mantener habilitada la operación de la compañía, Brasil avanzó en sentido contrario y suspendió ayer la venta de pasajes para la ruta Buenos Aires-Río de Janeiro (Galeão). La decisión se sumó a la adoptada la semana pasada para los vuelos hacia Florianópolis, Maceió y Salvador, que aún no habían comenzado a operar.

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil justificó la medida por el aumento de las cancelaciones, la reducción de las operaciones de la empresa en ese país, inconsistencias en la programación de vuelos y un fuerte incremento en las quejas de los pasajeros. Además, dispuso que Flybondi no podrá ampliar sus operaciones en el mercado brasileño hasta que subsane las irregularidades detectadas.

Los datos del organismo muestran un deterioro sostenido del desempeño de la low cost desde comienzos de año. La tasa de cancelaciones pasó de menos del 7% en enero a casi el 30% en junio. En mayo, por primera vez en el año, los vuelos demorados superaron a los puntuales. En paralelo, la cantidad de operaciones programadas cayó de más de 600 a poco más de 60. La ANAC también reportó un aumento de los reclamos de los pasajeros, principalmente por cancelaciones y por una asistencia considerada insuficiente.

La crisis interna de Flybondi

El frente regulatorio se suma a la crisis societaria que atraviesa la aerolínea. A mediados de julio, el nuevo accionista mayoritario de la compañía, COC Global Enterprise, controlado por el empresario Leonardo Scatturice, denunció presuntas irregularidades de carácter fraudulento durante la gestión anterior que, según sostuvo, derivaron en el deterioro financiero y operativo de la empresa.

Leonardo Scatturice Linkedin

Tras una revisión interna, el nuevo controlante aseguró haber detectado inconsistencias entre la información suministrada por la administración saliente y la situación real de la compañía. Si bien los comunicados no mencionaron nombres, las acusaciones apuntaron al ex-CEO y exvicepresidente, Mauricio Sana.

El proceso de due diligence concluyó el 31 de julio pasado y, según versiones del sector aeronáutico, Flybondi podría integrarse a OCA, también controlada por COC Global Enterprise. Desde la empresa no confirmaron esa posibilidad.