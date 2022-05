El Gobierno se prepara para presentar el lunes una serie de nuevos billetes con próceres

La Casa Rosada se prepara para presentar el próximo lunes una serie de nuevos billetes en los que volverán a estar presentes los próceres, a diferencia de lo que sucedió durante el macrismo.

En Balcarce 50 no se dieron mayores detalles sobre los billetes que saldrán a la calle, pero sí dijeron que se espera que a la presentación asistan los diferentes ministros del Gabinete, en una señal de unidad en medio de la feroz interna del oficialismo.

En tanto, fuentes del Banco Central (BCRA) solo precisaron que el billete de mayor denominación seguirá siendo el de $1000 y que ninguno de los diseños que circulan se acercan a los reales.

El pasado 17 de agosto, el presidente Alberto Fernández había adelantado en el acto conmemorativo de la muerte del General San Martín que las figuras de los próceres volverían a los billetes.

Acompañado por el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, confirmó públicamente el compromiso oficial de cambiar las figuras de flora y fauna local dispuestas por la gestión de Federico Sturzenegger en el BCRA para iniciar una transición de nuevo hacia los próceres nacionales.

En el acto, el Presidente anunció: “Los billetes son papeles que circulan, pero allí está el valor que le asignamos los argentinos a la moneda. Ahí tienen que estar nuestros mejores hombres y mujeres”. El mandatario confirmó algunas caras. José de San Martín, Manuel Belgrano, Juana Azurduy y Miguel de Güemes formaran parte de los nuevos dibujos.

En los primeros meses de la gestión del Frente de Todos, el Presidente se había referido a la decisión de su predecesor, Mauricio Macri, de cambiar las figuras de los billetes de próceres a animales autóctonos. “Cuando veo en billetes tantos animalitos y no a Belgrano no saben lo mal que me siento”, dijo en febrero de 2020.

Miguel Ángel Pesce, el presidente del BCRA, anunció en enero de 2020 que, de manera progresiva y a medida que se desgasten los papeles, iban a desaparecer las figuras del yaguareté, la ballena franca austral, la taruca, el guanaco, el hornero y el cóndor andino, y que se reemplazarían por “personas que se identifiquen con los valores sociales”.

Quiénes si y quiénes no

Entonces se abrió otra grieta entre la oposición y el oficialismo. El debate avanzó sobre quiénes o qué deberían llevar impresos los billetes del peso argentino. En el Gobierno aseguraron que iban a respetar la paridad de género y que incorporarían figuras femeninas.

El fuego cruzado también revivió un viejo debate sobre el costo de realizar el cambio. En enero de 2020, el diputado Luis Petri señaló que el gasto era de $6000 millones. Fue entonces que el Gobierno dijo que el cambio se haría gradualmente y apaciguó las críticas.

“En el mismo tiempo que cambiaban a San Martín por una ballena, en esos mismos años, no tenía sentido construir hospitales ni universidades, ni desarrollar la ciencia y la tecnología. Tenía más sentido que una pyme se convierta en importadora antes que seguir produciendo. Tuvo mucho más sentido jugar financieramente apostando a la suba y baja del dólar, las acciones y los títulos que darle trabajo a todos ustedes”, dijo Fernández cuestionando a Cambiemos.