El Grupo de los Seis se reunió con el nuncio apostólico y dialogó sobre la visita del Papa

El Grupo de los Seis (G6) se reunió con el monseñor Michael Wallace Banach, nuncio apostólico en la Argentina, en el marco de su agenda de vinculación institucional con referentes sociales de distintos ámbitos, según informó la Unión Industrial Argentina (UIA). Durante el encuentro, conversaron sobre la eventual visita del Papa León XIV al país y “analizaron iniciativas de cooperación a futuro”.

“La ocasión propició un intercambio institucional con el representante diplomático de la Santa Sede”, agregó el comunicado. La comitiva reunió a las autoridades de seis de las principales organizaciones empresariales: finanzas, mercado de capitales, comercio y servicios, construcción, actividad agropecuaria e industria.

En la cumbre participaron Javier Bolzico, de la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba); Adelmo Gabbi, autoridad de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA); Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC); Gustavo Weiss, titular de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco); Nicolás Pino, por la Sociedad Rural Argentina (SRA), y Martín Rappallini, principal dirigente de la UIA.

Además, asistió a la ocasión Bettina Bulgheroni, titular del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp).

El encuentro con la misión diplomática de la Santa Sede ante el Estado argentino “favoreció el acercamiento entre representantes del ámbito productivo nacional y la delegación vaticana”, se informó oficialmente.

“La reunión transcurrió en un marco de cordialidad y respeto mutuo, en línea con el propósito del G6 de fortalecer los vínculos con distintos referentes de la vida pública del país”, concluyó el texto de la UIA.

Qué se sabe de la visita del Papa a la Argentina

Por ahora, tras la operación del Papa, no hubo modificaciones en la visita prevista del 8 al 11 de noviembre. El paso por la Argentina forma parte de la primera gira de Robert Prevost por América Latina como pontífice, que incluye una escala previa en Uruguay y otra posterior en Perú, país donde vivió durante veinte años.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, habló con LN+ sobre el operativo para la visita: “Hasta que no haya un comunicado oficial del Vaticano, seguimos trabajando. No podemos perder días. Somos cautos con la información oficial”.

Isao Kikuchi, cardenal japonés y presidente de Cáritas Internationalis, estuvo con León XIV el lunes por la mañana y relató que el Papa le transmitió su intención de preservar el viaje. Tal como escribió en sus redes sociales, el pontífice le aseguró que se trata de una operación menor y que no siente malestar físico. También indicó que Prevost decidió someterse cuanto antes a la intervención para “no cambiar su plan de visita a América Latina”.

El Papa León XIV fue operado este martes de cáncer de pulmón TIZIANA FABI - AFP

En esa línea se expresó Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, quien participa en Roma de un encuentro convocado por el Papa por los diez años de la publicación de Amoris laetitia. “No ha habido modificaciones; por el contrario, todo pareciera que va en la línea de mantenerla”, aseguró.

El presidente Javier Milei se refirió a un posible ajuste en el calendario. “Oramos por él para que pueda venir a la Argentina. Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles para hacer los ajustes necesarios”, dijo a Radio Mitre.

De todos modos, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano y número dos de León XIV, declaró: “Han pasado solo dos días desde que el Papa fue internado en el hospital; no se pueden hacer pronósticos, ahora queda por ver cuándo regresará, en qué estado lo hará y qué dirán los médicos… Y a partir de todos estos factores, el Papa podría ajustar su pontificado, si es que tal ajuste resultara necesario”.