Salud del Papa León XIV: cómo sigue su recuperación y qué se sabe de la visita a la Argentina

El Vaticano comunicó que durante la operación a la que se sometió el papa León XIV se le extirpó un tumor maligno.

“El Santo Padre fue sometido, según lo previsto, a una intervención de cirugía torácica. Para que la operación fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica videoasistida”, dice el comunicado.

“El examen histológico realizado durante la cirugía confirmó el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de los estudios preoperatorios”, agrega.

El papa León XIV, de 71 años, quedó internado este martes 13 de octubre en el hospital Gemelli de Roma, donde fue sometido por la tarde a una intervención quirúrgica para extirparle un nódulo en el pulmón. El hallazgo se produjo durante un chequeo de rutina y, según explicó el propio pontífice antes de la operación, se encuentra en “estado inicial y bien localizado”.

La Santa Sede prevé que permanezca una semana hospitalizado para facilitar su recuperación. Por ese motivo, fueron suspendidas todas sus audiencias hasta el martes 20 de octubre. La intervención estará a cargo del equipo de cirugía torácica que dirige el profesor Stefano Margaritora y se esperan nuevas informaciones oficiales durante la tarde.

La noticia generó preocupación entre los fieles y una especial expectativa en la Argentina, donde su llegada está prevista para el mes próximo. Sin embargo, la visita del 8 al 11 de noviembre continúa confirmada. Según personas que estuvieron con él en las últimas horas, León XIV decidió operarse cuanto antes para mantener su agenda en América Latina.

Qué se sabe de la operación de León XIV

La Sala de Prensa de la Santa Sede confirmó el ingreso del pontífice al Hospital Universitario Agostino Gemelli y precisó que la cirugía se realizó este martes por la tarde. A su llegada, entró por la puerta principal, fue recibido por autoridades médicas y saludado con aplausos por quienes se encontraban en el lugar.

El Papa quedó alojado en el décimo piso del establecimiento, aunque no en el apartamento que utilizaron Francisco y Juan Pablo II durante sus internaciones. Según anticiparon medios italianos, ese espacio se encuentra en obras de reestructuración.

El nódulo pulmonar fue detectado en un examen de rutina. El Vaticano desmintió las versiones que atribuían el hallazgo a una inflamación y, hasta el momento, no se informaron mayores precisiones sobre su naturaleza. La descripción que hizo León XIV durante el Ángelus del domingo —“estado inicial y bien localizado”— es uno de los datos centrales que se conocen sobre su condición.

Se espera una intervención poco invasiva, aunque la técnica y la duración no fueron confirmadas oficialmente. Andrea dell’Amore, jefe de cirugía de tórax del hospital universitario de Padua, explicó en una entrevista con La Repubblica que probablemente se utilice un robot o una sonda y estimó que el procedimiento podría durar alrededor de una hora y media.

El papa León XIV fue recibido por el director de Salud Andrea Cambieri al llegar al Hospital Universitario Gemelli ALBERTO PIZZOLI - AFP

Quiénes estarán a cargo de su atención y cuánto durará la internación

El equipo que operará a León XIV estará integrado por siete personas y será encabezado por Stefano Margaritora. También lo acompaña su médico personal, Luigi Carbone, médico de urgencias y cirujano al frente del departamento de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano.

Otra figura cercana durante la internación será el enfermero Massimiliano Strappetti, quien acompañó a Francisco en sus últimos tiempos y continúa al servicio del Vaticano. Participará del cuidado del pontífice durante la intervención y su recuperación.

La previsión comunicada por la Santa Sede es de siete días de internación. La suspensión de las audiencias hasta el 20 de octubre responde a ese período de recuperación, aunque todavía habrá que esperar la evolución posterior a la cirugía para conocer cuándo retomará sus actividades públicas.

Hasta el lunes, León XIV mantuvo su agenda habitual y recibió a distintas autoridades. Entre ellas estuvo el arzobispo de San Juan, Jorge Lozano, quien lo vio con buen aspecto y tranquilo, y conversó con él sobre su próximo viaje a la Argentina.

La previsión comunicada por la Santa Sede es de siete días de internación Alessandra Tarantino - AP

Cómo es el postoperatorio

En los próximos días se realizarán al Sumo Pontífice los exámenes postoperatorios y el análisis del material extirpado. En cuanto a la estancia hospitalaria, por el momento el plazo anunciado es el de “aproximadamente una semana”.

La Sala de Prensa de la Santa Sede dará a conocer novedades sobre cómo pasó la noche León y sobre los posibles primeros resultados de los exámenes postoperatorios. Al despertarse, el papa se mostró de inmediato lúcido y orientado y, según informó a los periodistas el portavoz del Vaticano, Matteo Bruni, “cuando regresó a la habitación, pidió la cena”.

Qué se sabe de su visita a la Argentina

Por ahora, no hubo modificaciones en la visita prevista del 8 al 11 de noviembre. El paso por la Argentina forma parte de su primera gira por América Latina como pontífice, que incluye una escala previa en Uruguay y otra posterior en Perú, país donde Robert Prevost vivió durante veinte años como misionero y, más tarde, como obispo.

“Hasta que no haya una comunicado oficial del Vaticano seguimos trabajando. No podemos perder días. Somos cautos de la información oficial y de eso depende de cómo nos manejamos. Hay que ver cómo será su tratamiento”, afirmó este martes en diálogo con LN+ la ministra de seguridad Alejandra Monteoliva sobre el megaoperativo que las autoridades están preparando para la visita del Sumo Pontífice.

El cardenal japonés Isao Kikuchi, presidente de Cáritas Internationalis, estuvo con León XIV el lunes por la mañana y contó que el Papa le transmitió su intención de preservar el viaje. Según escribió en sus redes sociales, el pontífice le aseguró que se trata de una operación menor y que no siente malestar físico.

Kikuchi señaló, además, que León XIV decidió someterse cuanto antes a la intervención para “no cambiar su plan de visita a América Latina”.

En el mismo sentido se expresó el arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Marcelo Colombo, quien participa en Roma de un encuentro convocado por el Papa a diez años de la publicación de Amoris laetitia.

“No ha habido modificaciones, por el contrario, todo pareciera que va en la línea de mantenerla”, afirmó Colombo sobre la visita. De todos modos, aclaró que una operación de estas características requiere una atención particular después de la intervención y destacó que los obispos acompañan al pontífice con oraciones por su recuperación.

El presidente Javier Milei también se refirió a la posibilidad de que sea necesario ajustar el calendario. “Oramos por él para que pueda venir a la Argentina. Si la situación demanda un corrimiento en la fecha, nosotros estamos disponibles para hacer los ajustes necesarios”, dijo en una entrevista con Radio Mitre.

Javier Milei y el papa Leon XIV vatican media

Gemelli, el hospital de los papas

El hospital Gemelli de Roma, donde el papa León XIV fue operado el martes de un tumor canceroso del pulmón, es popularmente conocido como el hospital de los papas e incluso fue apodado “Vaticano III” por Juan Pablo II.

Una escultura del papa Juan Pablo II se ve ante la Policlínica Agostino Gemelli en Roma, donde está hospitalizado el papa Francisco, el lunes 17 de febrero de 2025. (AP foto/Andrew Medichini) Andrew Medichini - AP

En este centro médico los papas cuentan con un apartamento reservado. Su predecesor argentino, Francisco (2013-2025), estuvo internado allí cuatro veces por diversos problemas de salud: una operación de una hernia abdominal en junio de 2023, una infección respiratoria en marzo de ese mismo año, una cirugía de colon en julio de 2021 y una neumonía bilateral en el invierno de 2025, pocas semanas antes de su muerte a los 88 años.

La preocupación en el Vaticano y los cambios en su agenda

Aunque la cirugía fue programada, el anuncio tomó por sorpresa al entorno del pontífice. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, describió la noticia como “un baldazo de agua helada” y reconoció que nadie la esperaba.

Parolin contó que habló con León XIV el lunes por la noche y destacó la serenidad con la que afronta la situación. También expresó confianza en que la detección temprana permita resolver el problema lo antes posible.

La internación obligó al Papa a ausentarse del encuentro sobre Amoris laetitia, que reúne a 115 presidentes de conferencias episcopales, cardenales y otras autoridades de la Iglesia. Los participantes le enviaron un mensaje de cercanía y le desearon una pronta recuperación.

El Vaticano informó que el cardenal Luis Antonio Tagle lo reemplazará en la misa prevista para este miércoles junto a los asistentes a la cumbre. Además, León XIV pidió que el informe de síntesis del encuentro no se publique inmediatamente: quiere revisarlo después de su convalecencia.