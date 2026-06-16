El hombre más rico de Asia pone un pie en la Argentina

Gautam Adani, la persona más rica de Asia y dueño de un conglomerado valuado en más de US$191.000 millones, acaba de poner un pie en la Argentina. Una de sus empresas comenzará a operar en el país en 2027, en lo que será el ingreso formal del Grupo Adani a América Latina: la Argentina es la puerta de entrada a una región a la que el grupo apunta como próximo frente de expansión. La operación consiste en brindar servicios marítimos a Southern Energy (SESA), la empresa que comenzará a exportar gas natural licuado (GNL) del país.

El contrato, de 10 años y con una inversión estimada de US$70 millones, fue adjudicado a un consorcio entre Adani Harbour International FZCO y la argentina Meridian Group, tras una licitación internacional a la que concurrieron los principales operadores globales del sector. Los servicios incluyen operación de remolcadores para buques metaneros, logística offshore y traslado de tripulaciones, con una flota de seis embarcaciones.

SESA, el consorcio integrado por Pan American Energy (30%), YPF (25%), Pampa Energía (20%), Harbour Energy (15%) y la noruega Golar (10%), traerá al país dos buques de licuefacción, el Hilli Episeyo y el MKII, que realizan el proceso de enfriar el gas a menos 162 grados para reducir su volumen unas 600 veces y convertirlo en estado líquido.

En el golfo San Matías, Río Negro, SESA amarrará dos buques de licuefacción —el Hilli Episeyo y el MKII— para enfriar el gas a menos 162 grados, reducir su volumen 600 veces y exportarlo como GNL; Adani prestará los servicios marítimos a esos buques desde 2027 Pan American Energy

El desembarco de Adani no ocurre en el vacío. Tiene un antecedente diplomático concreto: la visita del primer ministro indio, Narendra Modi, a Buenos Aires en julio del año pasado. Era la primera vez que un líder indio realizaba una visita bilateral a la Argentina. Milei y Modi se reunieron en la Casa Rosada y acordaron profundizar vínculos en energía, minería, defensa y comercio. El encuentro fue un shock de confianza para el sector privado indio, que empezó a mirar el país con otros ojos.

La huella india en Vaca Muerta

La primera empresa en actuar fue Welspun, un fabricante de tubería de acero con sede en Bombay, desconocido hasta entonces en el país. En enero de este año sorprendió al tablero empresario al adjudicarse la licitación para proveer los caños del gasoducto de 478 kilómetros que llevará gas de Vaca Muerta hasta Río Negro. El contrato, por algo más de US$200 millones, desplazó a Siat-Tenaris, la empresa del Grupo Techint, de Paolo Rocca, que compitió hasta el final, pero no pudo cerrar una brecha de precios del 40%, según los compradores.

Adani es el segundo capítulo. La semana pasada, Pranav Vora, CEO de Adani Shipping y Adani Harbour Services, y Martin George, vicepresidente del grupo, viajaron desde India a Buenos Aires. Estuvieron dos días. Pasaron por la embajada india, se reunieron con Meridian Group y con Rodolfo Freyre, CEO de SESA. Fue una presentación formal: el primer apretón de manos en el mercado donde acaban de desembarcar.

La visita del primer ministro indio, Narendra Modi, a Buenos Aires en julio de 2025 fue la primera visita bilateral de un líder indio a la Argentina; el encuentro con Milei en la Casa Rosada fue el disparador del interés del sector privado indio por el país [e]Martin Zabala - XinHua

En esas reuniones, los ejecutivos precisaron cómo leen la apuesta. Dijeron que la operación en la Argentina es un baby step comparado con la escala global del grupo , pero que el primer objetivo es cumplir con sus obligaciones y demostrar capacidad operativa. La puerta, dijeron, está abierta a más. “Esto es mínimo comparado al poder de fuego que tenemos y lo que podríamos hacer”, señalaron a sus interlocutores. Subrayaron también el valor estratégico de la licitación de SESA: su modelo operativo es innovador y atrajo a todos los jugadores globales del sector, convencidos de que lo que se haga aquí tiene altas probabilidades de replicarse en otras jurisdicciones.

La escala del grupo es difícil de exagerar. El valor de mercado combinado de sus seis empresas cotizadas supera los US$191.000 millones: Adani Power encabeza con US$47.200 millones, seguido de Adani Ports (US$44.200 millones), Adani Enterprises (US$44.000 millones), Adani Green Energy (US$26.400 millones), Adani Energy Solutions (US$19.900 millones) y Adani Total Gas (US$8800 millones).

La división que operará en la Argentina es Adani Ports (Apsez), que tiene presencia en 12 países, opera 15 terminales en India y cuatro en el exterior, y maneja el 27% del volumen portuario indio. Tras el acuerdo, la empresa difundió un comunicado en el que Ashwani Gupta, CEO de Apsez, describió la apuesta: “Este proyecto refleja nuestra creciente capacidad para respaldar proyectos de infraestructura energética a gran escala en distintas geografías”.

Gautam Adani, fundador y chairman del Grupo Adani, controla un conglomerado con un valor de mercado combinado de más de US$191.000 millones y es la persona más rica de Asia, con un patrimonio neto de US$89.200 millones según Forbes INDRANIL MUKHERJEE - AFP

En el mismo texto, el grupo señaló que la Argentina avanza hacia convertirse en un proveedor relevante de GNL y que SESA tendrá un rol central en conectar esa oferta con los mercados globales, con acuerdos en pie para exportar a India hasta 10 millones de toneladas anuales (MTPA) , equivalente a 45 millones de metros cúbicos diarios (m3/d).

El interés asiático por el GNL argentino no es casual. India consume alrededor de 2 millones de toneladas de GNL por mes y el año pasado importó casi 21 millones de toneladas a través del estrecho de Ormuz, corredor por el que transita alrededor del 20% del flujo mundial de GNL. Esa dependencia de Medio Oriente, que se volvió crítica con el estallido del conflicto en la región, aceleró la búsqueda de proveedores alternativos. La Argentina, con el desarrollo de Vaca Muerta, aparece como una opción concreta, algo que reveló la semana pasada Horacio Marín, presidente y CEO de YPF.

“Hoy quieren comprar; quieren entrar”, dijo al referirse a compradores asiáticos que hasta hace poco no estaban en el juego. Marín vinculó ese giro al conflicto en Medio Oriente y a la percepción de la Argentina como fuente confiable de energía. La petrolera deberá licitar en los próximos meses la operación de Argentina LNG, su propio megaproyecto, donde también prevé amarrar dos buques de licuefacción en Río Negro.

Welspun y Adani no parecen casos aislados. La visita de Modi sembró; el sector privado indio cosecha.