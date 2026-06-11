Esta tarde, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer la variación que tuvo el Índice de Precios al Consumidor (IPC) en mayo de 2026. Según consultoras privadas, anticipan una nueva desaceleración de la inflación, que el mes pasado dio 2,6%.

A modo de anticipo, la inflación en la ciudad de Buenos Aires sumó en diciembre otro mes de desaceleración. Luego del rebote que mostró el arbil, el IPC porteño bajó otros 0,3 puntos porcentuales y marcó el mes pasado un 2,1% (había sido 2,5% en abril). Los datos fueron publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y marcan que el alza del costo de vida acumulado en el año para los porteños fue del 14%.

Proyección

Distintas consultoras estiman que el IPC del quinto mes del año se ubicará entre 2,1% y 2,5%. Esta nueva desaceleración estaría explicada, principalmente, por una menor presión del rubro alimentos y bebidas, que, si bien mantuvo aumentos, no registró fuertes saltos durante el mes. También incidieron un menor impacto de los precios regulados–sobre todo por la estabilidad de los combustibles tras la decisión de la petrolera YPF de mantener los valores sin cambios durante 45 días–y una estacionalidad más favorable.

La economista María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, señaló que, si bien aún no cerraron el 100% de su relevamiento, la proyección actual de la consultora se ubica en torno al 2,2%. “Entre las claves de esta estimación, observamos que alimentos y bebidas siguen relativamente tranquilos; los combustibles aumentaron muy poco, sobre todo tras el anuncio de YPF de mantener los precios por 45 días, y además hubo rebajas vinculadas al Hot Sale. El dólar también se mantuvo estable y ya quedó atrás el impacto estacional de las subas en colegios e indumentaria. Los regulados suben, pero no con tanta fuerza”, explicó.

El INDEC publica la inflación de mayo: ¿puede perforar el 2%? Stock en canva

Lorenzo Sigaut Gravina, economista de la consultora Equilibra, estimó que la inflación de mayo habría rondado el 2,3%. “Aunque la suba mensual de precios descendería 0,3 puntos porcentuales respecto del registro de abril (2,6%), la medición interanual treparía a 33,4%, es decir, un punto porcentual por encima del dato de abril”, indicó el especialista.

El economista de Equilibra también señaló que la inflación núcleo –que no contempla precios estacionales y regulados– se habría mantenido en 2,3%, sin cambios respecto de abril. “No obstante, creemos que una mejor métrica para seguir la tendencia inflacionaria es la inflación subyacente, que excluye carnes, estacionales, nafta, servicios públicos, expensas y educación. Según nuestras estimaciones, esa medición se aceleró de 2,3% a 2,5% en mayo”, concluyó.

También Melisa Sala, economista de la consultora LCG, proyectó una desaceleración para el quinto mes del año. En su caso, la previsión es del 2,2%. “Hubo menos presión de los componentes estacionales y regulados. Alimentos siguió desacelerándose levemente”, sostuvo. Sin embargo, Sala advirtió que el proceso podría encontrar un límite en el corto plazo. “La inflación va a desacelerar en mayo, pero no creemos que pueda hacerlo mucho más. Es difícil que perfore el 2% en el corto plazo”, agregó.

En la misma línea, Elisabet Bacigalupo, responsable de Análisis Macro de la consultora Abeceb, señaló que la estimación de la firma también arroja un 2,2% para mayo. “Este sesgo bajista de la inflación responde, en gran medida, a una menor presión de alimentos, sobre todo en la primera quincena del mes, cuando los precios estuvieron muy tranquilos. Aunque hubo una leve suba de carnes y verduras en la segunda parte de mayo, el comportamiento general sigue siendo bastante moderado. También ayudaron los combustibles contenidos y una estacionalidad más favorable que en meses anteriores”, analizó.

Asimismo, Bacigalupo consideró poco probable que la inflación logre quebrar el piso del 2%, al menos en un contexto en el que los servicios –que, según remarcó, mantienen una fuerte inercia– seguirán funcionando como un ancla al proceso de desaceleración. “Esto incluye alquileres, telecomunicaciones, prepagas y otros rubros que continúan mostrando una dinámica mucho más inercial que la de los bienes”, afirmó.

Julian Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso, fue el que refirió la estimación más baja, al prever una cifra de 2,1% mensual. “El dato marca una desaceleración frente al 2,6% que relevó el Indec en abril, y continúa el sendero de desinflación comenzado el mes pasado luego del pico de marzo”, destacó.

Trayectoria interanual de la inflación de la Ciudad

En el relevamiento de Libertad y Progreso, el rubro de mayor incidencia es alimentos y bebidas no alcohólicas, que aceleró respecto a marzo y corrió al 3,4% mensual, aportando 0,8 puntos porcentuales al nivel general. “En ritmo de desaceleración le siguieron comunicaciones, con 4%, y transporte, con 2,4%. Este último rubro estuvo especialmente presionado por la actualización de las tarifas en términos reales del transporte público y la suba de los combustibles una vez finalizado el buffer de YPF”, explicó Neufeld.

Contempló una cifra más elevada Rosario Vidaurreta, economista de Analytica. En este caso, su proyección asciende al 2,5%. “Nuestro relevamiento de alimentos y bebidas muestra una aceleración en las últimas semanas, alcanzando un 2,5% en el promedio de cuatro semanas. Se observaron aumentos marcados en verdulería, lo que podría implicar que los precios estacionales no contribuyan de manera tan favorable como ocurrió en abril”, concluyó.

Presupuesto 2026

En el Presupuesto 2026, el Poder Ejecutivo proyecta una inflación anual del 10,1%, equivalente a una suba mensual promedio del 0,8%. Y el presidente Javier Milei ya señaló que la inflación debería comenzar con “cero” hacia agosto.

Javier Milei Ricardo Pristupluk - LA NACION

En el sector privado hay más prudencia. Según el REM del Banco Central, analizado por la consultora Suramericana Visión, la inflación esperada para 2026 ronda el 22,5% anual, más del doble de la meta oficial.

Para Suramericana, el mercado ajustó expectativas tras la flexibilización cambiaria y el contexto electoral, y aún no convalida el sendero planteado en el Presupuesto.