El presidente de Fiat Argentina, Cristiano Rattazzi, manifestó reparos este domingo por la noche frente a la apertura de la importación de alimentos de la canasta básica, anunciada el pasado miércoles por el vocero presidencial Manuel Adorni y que tiene por objeto contener los aumentos que aplican las empresas locales. “Estas pequeñas soluciones me parecen momentáneas”, aseveró en diálogo con José Del Rio, conductor del ciclo Comunidad de Negocios (LN+).

Para el empresario automotriz no es el rubro alimentario el único que debe estar expuesto a la libre competencia sino, más bien, todos los sectores de la economía. “Hay que liberar todo. También las importaciones, no de algunos productos y de otras no. Tienen que liberar todo el sistema de la Argentina y hacerlo competitivo. Hablamos de un país que vende muchas cosas en el mundo. Con esa liberación, si bien algunos sufrirán, otros tendrán mucha ventaja”, analizó.

Sin embargo, no se trata de la única medida que, insiste Rattazzi, el Ejecutivo debería impulsar lo antes posible. Consideró aún más importante que la apertura al ingreso de alimentos la quita del cepo al dólar. “A eso tiene que apuntar, a salir del cepo lo antes posible. Estamos en un momento de total irregularidad en el sector empresarial ya que todo lo que entra y sale se le tiene que restar el Impuesto PAIS. Eso tiene que volver a la normalidad. Hay que sacar el cepo e ir a un dólar normal”.

Tras la mención al Impuesto PAIS, sostuvo que el sistema fiscal de la Argentina “es un cambalache” y se mostró a favor de una rebelión fiscal como la planteada por el diputado nacional José Luis Espert en territorio bonaerense -que está bajo el mando de Axel Kicillof-. “En la historia hubo rebeliones fiscales muy importantes que han creado grandes países con una situación fiscal sería. Si esto puede mover un poco la cosa para que se vaya a los impuestos que son lógicos, no distorsivos, que ayudan a la industria y a crecer la Argentina, mejor. En la Provincia, algunos subieron el 1000%. No hay ninguna lógica, salvo a esquilmar a los pobres argentinos”.

Consultado más tarde por Del Rio sobre qué significaría para una industria “abrir todo”, el empresario ítalo-argentino fue categórico: “Nosotros competimos en todo el mundo. Fiat ha sido competitiva en todo el mundo. Desde el momento en que se abrió el Mercado Común Europeo, competimos con los vecinos. Y hoy Argentina tiene obreros calificados, buen management, gente calificada y preparada. No tiene ningún problema en competir en nada, siempre que el sistema sea un sistema normal. No veo ningún problema para las industrias importantes y fuertes a ser tremendamente competitivas en el mundo y sobrevivir a otro sistema”.

Por último, a raíz de un fragmento que se televisó de la entrevista de Javier Milei con Luis Majul, Rattazzi ofreció su opinión personal sobre las tensiones política entre Milei y el senador radical Martín Lousteau, figura de la oposición sobre la que llovieron críticas el pasado jueves por su postura frente al Decreto 70/23. “Lousteau es un hombre de sí mismo. Si tiene que estar con los K, está con los K. Creo que no quiere más a los pobres de lo que los quiero yo u otra persona”, arremetió.

Y concluyó: “Creo que lo que quiere es muy ambicioso. No es ningún tonto, es muy inteligente. Pero creo que es muy ambicioso y esta vez se pasó bastante. A él no le gusta el nuevo sistema-Milei porque está rompiendo el sistema. Y eso puede perjudicarlo. Pero es el pueblo el que le pide romperlo”.

