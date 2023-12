escuchar

El empresario ítalo-argentino Cristiano Rattazzi pidió este domingo una unificación cambiaria inmediata del dólar en Comunidad de negocios, el programa que conduce José del Río en LN+. “Yo no sé si van a hacer lo que pienso, pero para mi el 11 de diciembre habría que liberar todos los dólares e ir a la unificación”, afirmó quien fuera entre 1996 y 2021 presidente de Fiat Argentina.

“¿El dólar de 365 en que parte de la economía está funcionando?”, se preguntó Rattazzi sobre el tipo de cambio oficial. Luego, alertó de que el actual esquema cambiario “a algunos les sirve”. “Muchos tienen arreglos y tienen ventajas enormes”, apuntó quien tras dejar la presidencia de Fiat fue ascendido a máxima autoridad de Stellantis, el grupo automotriz dueño de la empresa italiana, entre otras marcas.

Rattazzi se mostró esperanzado con el gobierno que presidirá Javier Milei a partir del 10 de diciembre: “Le tengo mucha confianza a Milei. Hace siete meses me preguntaron si lo votaría. Lo pensé cinco segundos y dije que sí”. El empresario, no obstante, lanzó una serie de advertencias al próximo mandatario.

“Tenés que ser Juan Bautista Alberdi, si ganás; no solo alguien que llegó”, apuntó sobre el autor de la primera Constitución de la Argentina, de 1853. Y agregó: “Sos el que tiene que recrear los valores de Alberdi, de Carlos Pellegrini; de una Argentina que fue opulenta, que estuvo entre los primeros 10 países del mundo y que en los últimos 100 años hemos perdido”.

En ese sentido, insistió en remarcar que “el presidente va a tener que demostrar que está a la altura”. “Es obvio que en algunas cosas se va a equivocar porque todos nosotros en alguna cosa vamos a equivocarnos”, puntualizó, pero luego subrayó que “esa es la regla de un buen manager, identifica cuando se equivoca”.

Ante la pregunta de José del Río referida a si los empresarios argentinos están preparados para una apertura de la economía, Rattazzi puso el ejemplo de una persona cercana a él. “Tengo un amigo mío que es vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), que tiene una empresa, una planta en Catamarca de primera calidad y que exporta textiles a todo el mundo”, dijo sobre Luis Tendlarz, propietario de Algodonera del Valle.

“Ni bien llega una economía normal en la Argentina esta empresa va a crecer y es justo uno de estos sectores [el textil] que dicen que tendría problemas”, valoró Rattazzi sobre una compañía que considera que se beneficiaría de la apertura económica.

El empresario ítalo-argentino, en línea con la visión de la futura canciller, Diana Mondino, y el próximo ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro, propuso retirar al Estado de obras como el gasoducto Néstor Kirchner que permite a la Argentina exportar gas. “Una planta de gas licuado alguien va a tener que hacerla, sale más de 10.000 millones de dólares. En un país normal la van a hacer varios privados y no se necesita al gobierno”, expresó.

Rattazzi recordó que él apoyó a Patricia Bullrich en las elecciones presidenciales porque “representaba la fuerza del cambio”, pero remarcó que Milei también era el cambio y “además la libertad”.

El empresario, por último, se despachó contra el sector de Juntos por el Cambio (JxC) que no le dio su visto bueno a Milei. “Gran parte de los que apoyaban a [Horacio] Rodríguez Larreta, entre los que estaban [Elisa] Lilita Carrió y los radicales no liberales en realidad querían ser [Sergio] Massa pero de buenos modales”, aseveró, y no dudó en concluir que “no querían el cambio”.

