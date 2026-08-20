El magnate estadounidense Harold Hamm duplica su apuesta en Vaca Muerta e invertirá US$4000 millones

Hace nueve meses, la llegada de Harold Hamm a Vaca Muerta, el padre de la producción no convencional, pasó casi inadvertida. El fundador de Continental Resources se quedó con la participación de un solo bloque, Los Toldos II Oeste, todavía en etapa exploratoria y con apenas tres pozos perforados. Ese primer paso, sin embargo, era una señal.

Ahora el magnate texano-oklahomense confirmó que fue apenas el ingreso. Continental acaba de firmar un acuerdo de términos principales para comprar el 50% de Phoenix Global Resources, una de las petroleras independientes más activas de la cuenca neuquina, y se convertirá en socia operativa en partes iguales de Mercuria Energy Group, el gigante suizo de energía y commodities que hoy controla la compañía, y del empresario José Luis Manzano.

La operación, todavía sujeta a la negociación de los acuerdos definitivos y a las aprobaciones regulatorias correspondientes, crea una plataforma conjunta que reunirá aproximadamente 163.000 acres (66.000n hectáreas) netos distribuidos en seis bloques de Vaca Muerta: los activos de Phoenix en Mata Mora Norte, Mata Mora Sur, Confluencia Norte y Confluencia Sur, la participación operada por Continental en Los Toldos II Oeste, y una porción adicional que se incorporará del bloque Bajo del Toro Este, hoy en manos de Integra, la plataforma de inversión de Manzano.

3. La nueva sociedad entre Continental, Mercuria y Phoenix reunirá 163.000 acres netos distribuidos en seis bloques de la cuenca neuquina Gobierno de Río Negro

El objetivo declarado es ambicioso, llevar la producción actual, de poco más de 28.000 barriles equivalentes de petróleo por día, a más de 100.000 en los próximos cinco años. Para sostener ese salto, la nueva sociedad prevé un despliegue de capital superior a los US$4000 millones en el mismo período, lo que posicionaría a Phoenix entre los mayores operadores y productores privados de la cuenca. El portafolio combinado, además, aspira a calificar bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

De comprador oportunista a socio de largo plazo

Cuando Continental desembarcó en noviembre pasado, Hamm —de 79 años, con una fortuna estimada por Bloomberg en US$12.000 millones— ya se había reunido con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. Su compañía construyó su historia en la cuenca no convencional de Estados Unidos, desde Bakken, en Dakota del Norte, y hoy también opera en la cuenca Anadarko de Oklahoma, la Powder River de Wyoming y Permian, en Texas. Aquella primera compra, a Pluspetrol, fue leída como el ingreso de un jugador de peso al no convencional argentino; la de ahora confirma que la apuesta creció.

Phoenix, del otro lado, no llegó a esta sociedad como un actor menor. La compañía, enfocada exclusivamente en Vaca Muerta y con operaciones en Neuquén y Río Negro, multiplicó por cinco su producción neta en cinco años —de cero a 25.000 barriles diarios— con apenas el 15% de su superficie desarrollada, y hoy es la sexta mayor productora de petróleo crudo de la cuenca. Mercuria, que la controla mayoritariamente, viene además de sumar a Continental en otro proyecto conjunto: la central Pecos Power Plant, una planta de generación a gas natural de 452 megavatios en desarrollo en el oeste de Texas.

Otro de los accionistas de la empresa es el exministro del Interior José Luis Manzano, fundador de Andes Energía. Hasta esta transacción, tenía 6% de la participación total accionaria.

La necesidad de liquidez de Mercuria no es un dato menor para entender el momento en el que llega este nuevo acuerdo con Continental. Apenas en junio, la trader suiza protagonizó una de las compras más grandes del año en la Argentina: se quedó con el 100% de los activos que Raízen operaba bajo la marca Shell —894 estaciones de servicio, la refinería de Dock Sud, una planta de lubricantes, dos aeroplantas y dos terminales de combustibles— por US$1420 millones. Esa operación, sumada ahora a la incorporación de Continental como socia en Phoenix, deja a Mercuria con dos frentes de inversión abiertos y en simultáneo en el país, justo cuando busca capitalizar su exposición a la Argentina en dos negocios de escala muy distinta: downstream y no convencional.

Pablo Bizzotto, CEO de Phoenix, celebró la incorporación de Continental como socio operativo de la plataforma conjunta con Mercuria CAMILA GODOY/ AFV

“Continental suma décadas de experiencia en el desarrollo y la operación de recursos no convencionales, lo que fortalecerá nuestras capacidades en esta nueva etapa de crecimiento”, señaló Pablo Bizzotto, CEO de Phoenix.

Desde Oklahoma City, Doug Lawler, presidente y CEO de Continental, ligó la decisión al contexto político: “Las reformas impulsadas por el presidente Milei generaron nuestro interés en la Argentina y fortalecieron nuestra confianza en su futuro”, dijo, y agregó que la compañía cree que puede contribuir a consolidar al país “como un líder global en petróleo y gas natural”.

Brian Falik, Global Chief Investment Officer de Mercuria, enmarcó la operación como una extensión de una alianza que ya venía creciendo entre las dos firmas, mientras que Nicolás Mallo Huergo, CEO de Integra, la presentó como la concreción de “un sueño y un compromiso de larga data”: transformar a Neuquén en una plataforma internacional que se extiende a Río Negro y lleva el petróleo argentino al mercado mundial.

El ingreso de Hamm había sido celebrado en su momento por el ministro de Economía, Luis Caputo, quien anticipó que otras petroleras independientes estadounidenses seguirían ese camino. La ampliación de Continental en Phoenix, apenas nueve meses después de su primera compra, es hasta ahora la confirmación más concreta de esa apuesta.