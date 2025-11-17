El magnate estadounidense Harold Hamm desembarca en Vaca Muerta

La empresa fundada por el magnate estadounidense Harold Hamm, considerado un pionero en el desarrollo de la producción no convencional (shale) en su país, comenzará a operar en Vaca Muerta. Se trata de Continental Resources, que comprará la participación accionaria del yacimiento Los Toldos II Oeste, actualmente en manos de Pluspetrol.

La firma argentina había recibido esa área cuando adquirió los activos de ExxonMobil. Hoy, a través de un comunicado presentado ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), anunció que cederá su participación del 90% en la Unión Transitoria de Empresas (UTE). El 10% restante seguirá en manos de la empresa provincial Gas y Petróleo del Neuquén.

Se trata de un yacimiento que todavía está en etapa de exploración, ya que solo se perforaron tres pozos, aunque con resultados que llamaron la atención de los directivos de Continental Resources. El bloque tiene una superficie de 77,7 kilómetros cuadrados, y está ubicado en la ventana de producción de petróleo de Vaca Muerta.

Hamm, de 79 años, visitó la Argentina dos meses atrás, cuando se reunió con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. Su empresa es la mayor productora de petróleo en la cuenca de Bakken, que abarca Dakota del Norte y Montana. Con sede en Oklahoma City, la compañía también posee activos en Wyoming y Texas, pero dejó de cotizar en la Bolsa en noviembre de 2022, cuando Hamm y su familia compraron las acciones restantes. Según la agencia Bloomberg, la fortuna del empresario ronda los US$12.000 millones.

El presidente Javier Milei se reunió con el fundador y presidente de Continental Resources, Harold Hamm (tercero desde la izquierda), en septiembre pasado

Hamm cuenta en su biografía que comenzó su carrera profesional como “dueño de un solo camión todoterreno”, que compró con dinero prestado, y que terminó asesorando a presidentes en temas relacionados con los recursos y las políticas energéticas de Estados Unidos.

La compañía que fundó en 1967, cuando tenía apenas 21 años, opera hoy en cuatro de las principales cuencas petroleras de Estados Unidos y es una de las mayores productoras de petróleo y gas del país.

“Cuando Harold declaró hace más de una década que Estados Unidos podía ser energéticamente independiente, casi todos lo consideraron imposible. Sin embargo, en 2019, lo logramos”, sostiene la descripción biográfica del decimotercer hijo de un productor agropecuario de Oklahoma.

El desarrollo de la producción no convencional marcó un antes y un después para el sector energético: Estados Unidos pasó de ser un importador a convertirse en el mayor productor de petróleo, con casi 14 millones de barriles diarios, superando a Arabia Saudita.

Continental Resources compró a Pluspetrol el 90% en la Unión Transitoria de Empresas (UTE) de Los Toldos II Oeste. El 10% restante seguirá en manos de la empresa provincial Gas y Petróleo del Neuquén

También se consolidó como el principal exportador de gas natural licuado (GNL) a nivel global, con una capacidad instalada de 100 millones de toneladas anuales (MTPA), un proceso que comenzó apenas siete años atrás y que se duplicará en la próxima década.

Para poner en perspectiva, el proyecto Argentina GNL que lidera YPF tendría una capacidad instalada de 30 MTPA y podría completarse recién en 2031. El primer barco de licuefacción que traerá a la Argentina Pan American Energy (PAE), en sociedad con Golar y otras empresas, tendrá capacidad para licuar 2,45 MTPA.

Dos años atrás, Hamm publicó su libro Game Changer —punto de inflexión o cambio radical, sería su traducción—, en el que describe el impacto que generó en Estados Unidos la perforación horizontal de pozos, conocida como “producción no convencional”. Esta tecnología permitió que fuera viable extraer económicamente petróleo y gas de rocas duras, como las del Permian en Estados Unidos o Vaca Muerta en la Argentina.

Importante!👇



Continental Resources ingresa en Vaca Muerta.

Con la adquisición del área Los Toldos II Oeste a Pluspetrol llega a Vaca Muerta uno de los pioneros del desarrollo no convencional en EE.UU.

Excelente noticia para Argentina y que seguramente será imitada por otras… — totocaputo (@LuisCaputoAR) November 17, 2025

El ministro de Economía, Luis Caputo, festejó hoy la noticia de la compra de Hamm a través de la red social X. “Excelente noticia para la Argentina, que seguramente será imitada por otras compañías petroleras independientes americanas que ven que el potencial del shale en la Argentina ahora tiene un marco político y económico que justifica la inversión”, dijo.