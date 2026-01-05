Una petrolera líder en Estados Unidos aumenta su presencia en Vaca Muerta

La empresa fundada por el magnate estadounidense Harold Hamm, considerado un pionero en el desarrollo de la producción no convencional (shale) en Estados Unidos, continúa expandiendo su presencia en la Argentina. Tras la reciente compra de activos petroleros a Pluspetrol, Continental Resources anunció una asociación con Pan American Energy (PAE) para acelerar el desarrollo de cuatro bloques de petróleo en Vaca Muerta.

La compañía estadounidense adquirirá el 20% de la participación de PAE en las áreas Coirón Amargo Sureste, Bandurria Centro y Aguada Cánepa, ubicadas en la provincia de Neuquén, y en Loma Guadalosa, en Río Negro. PAE continuará como socio mayoritario y operador en todos los bloques.

Hamm, de 79 años, visitó la Argentina en septiembre pasado, cuando se reunió con el presidente Javier Milei en la Quinta de Olivos. Su empresa fue una de las pioneras en el desarrollo de recursos no convencionales en Estados Unidos.

“Con una producción diaria que alcanza los 500.000 barriles de petróleo equivalente en 2025 y más de 5200 pozos operados, su trayectoria se define por la innovación tecnológica, la disciplina operativa y una gestión financiera responsable. A nivel internacional, Continental aplica el mismo rigor técnico y una visión de desarrollo de largo plazo a nuevas oportunidades, incluida Vaca Muerta”, destacó PAE en un comunicado.

Pan American Energy continuará como operador y socio mayoritario de las cuatro áreas petroleras en Neuquén y Río Negro

Con sede en Oklahoma City, Continental dejó de cotizar en la Bolsa en noviembre de 2022, cuando Hamm y su familia compraron las acciones restantes. Según la agencia Bloomberg, la fortuna del empresario ronda los US$12.000 millones.

La compañía es uno de los mayores titulares de concesiones y productores en la formación Bakken, en Dakota del Norte y Montana, y el principal productor de la cuenca de Anadarko, en Oklahoma. Además, es el segundo mayor titular de concesiones en la cuenca del río Powder, en Wyoming, y cuenta con una posición significativa en la cuenca Permian, en Texas.

En su biografía, Hamm relata que comenzó su carrera profesional como “dueño de un solo camión todoterreno”, adquirido con dinero prestado, y que con el tiempo llegó a asesorar a presidentes en temas vinculados a los recursos y a la política energética de Estados Unidos.

La empresa que fundó en 1967, cuando tenía apenas 21 años, compró en noviembre pasado el bloque Los Toldos II Oeste a Pluspetrol, activo que esta última había recibido al adquirir los yacimientos de ExxonMobil en el país.

Las áreas involucradas se ubican en Vaca Muerta, una de las formaciones de shale más atractivas a nivel mundial

“Vaca Muerta es una de las formaciones de shale más atractivas del mundo y estamos entusiasmados de continuar invirtiendo en la Argentina y de consolidar la posición de Continental a través de este acuerdo con Pan American Energy”, dijo Doug Lawler, presidente y director ejecutivo de Continental Resources.

“PAE es un operador altamente capacitado, con una profunda experiencia en la cuenca. Tenemos grandes expectativas de aprender de PAE y de compartir la experiencia de Continental en recursos no convencionales para impulsar el desarrollo de Vaca Muerta”, agregó.

El cierre del acuerdo está sujeto a la aprobación de la transferencia de las participaciones por parte de las provincias de Neuquén y Río Negro.

Por su parte, Marcos Bulgheroni, Group CEO de Pan American Energy, señaló: “Esta relación estratégica con una las principales compañías de petróleo y gas independientes de Estados Unidos busca acelerar el desarrollo de las cuatro áreas en ambas provincias. Como socio no operador, Continental nos aportará su know-how en derisqueo [quitar el riesgo], desarrollo y eficiencia de operaciones con el objetivo de poner en valor los enormes recursos no convencionales que tiene nuestro país”.

PAE lleva más de 50 años invirtiendo en Neuquén. En la actualidad, produce en la provincia 12 millones de metros cúbicos diarios de gas y 40.000 barriles de petróleo por día, lo que equivale a cerca de 100.000 barriles de petróleo equivalente diarios (BOED). La compañía opera siete áreas —seis de ellas en etapa de desarrollo— y participa como socio no operador en otras dos.

En Río Negro, PAE opera el área Loma Guadalosa, la primera concesión de explotación no convencional otorgada por esa provincia.