El mercado se acomoda al nuevo ecosistema de tasas

Tras los elevados premios en la licitación especial, la industria bancaria quedó falta de pesos. Esta situación empujó al alza todas las tasas del sistema. Sin instrumento de devengamiento a un día (LEFI), los bancos deberán ser muy prudentes con el cálculo de la liquidez operativa del negocio. Si una sola entidad incurre en el error, lo pagará con su rentabilidad. Sin embargo, un desacierto generalizado desembocará en gran volatilidad en el mercado de pesos. Más allá de estas semanas, requerirá tiempo reacomodarse a este nuevo ecosistema.

Licitación del Tesoro, ¿traerá la normalización?

Si el error de cálculo en la licitación fuera de calendario generó esta situación, quizás otra licitación brinde la solución. El sector bancario agregado manejó un promedio de liquidez de $23 billones de pesos durante los últimos tres meses. Ese stock cayó a cerca de $14 billones la semana pasada, lo cual explicó el salto en la tasa de interés. Es lógico que, si los bancos quisieran restaurar su liquidez, el ratio de refinanciamiento sea bastante bajo en la licitación de esta semana. Los vencimientos alcanzan los $11,8 billones.

Un mercado, dos visiones

Las diferentes visiones respecto a un mismo activo son la base de cualquier mercado. No obstante, la reciente diferencia entre inversores locales e internacionales fue muy llamativa. Buena parte de los últimos consideran que la volatilidad de las tasas responde a un tema transitorio de liquidez y no afecta la historia de crédito de largo plazo. De esta manera, la deuda en dólares no exhibió mayores sobresaltos e incluso los jugadores más avezados decidieron aprovechar las altas tasas reales para abrir posiciones en instrumentos en pesos. La última dinámica explica, en parte, el descenso del tipo de cambio en la semana.

Detalles del mercado de futuros

El Banco Central publicó su posición vendida en futuros de dólar al cierre del primer semestre del año. Sin grandes cambios desde mayo, la entidad poseía una posición short por US$1909 millones. No obstante, esta posición habría aumentado en julio con el objetivo de suavizar la evolución del tipo de cambio. En las últimas once ruedas, el interés abierto en ROFEX creció US$2.739 millones. Asumiendo que el 80% de la variación fue producto del BCRA, la entidad ahora estaría vendida en US$4130 millones.

El autor es Head of Research & Strategy de PPI